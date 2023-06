Kolejny FEST Festivalu już niebawem! Do startu 4. edycji zostało mniej niż 50 dni

Podczas nadchodzącej edycji FEST Festivalu, który odbędzie się pomiędzy 9 a 13 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie, wystąpią się same gwiazdy. W jednym z największych parków w Europie zagrają m.in: The Chemical Brothers, Peggy Gou, Kasabian, Steve Angello, M83, Sofi Tukker, Ferg, Róisín Murphy, Yungblud, Two Door Cinema Club oraz Bonobo.

Muzyka elektroniczna od początku istnienia FEST Festivalu jest jego integralną częścią. Na zaprezentowanych plakatach znaleźć można wszystkich związanych w klubowymi brzmieniami artystów, którzy wystąpią na głównych scenach festiwalu oraz program Kręgów Tanecznych – osobnej strefy dedykowanej poszczególnym nurtom i powstałej z myślą o ekstatycznych doznaniach. Plan muzycznych doznań W tym roku uczestniczki i uczestnicy będą mogli znowu odwiedzić Eden, Smolną oraz Astral. Scena Dark jest z kolei kontynuatorką kierunku wyznaczonego w 2022 roku przez Krąg powstały we współpracy z kolektywem Possession. Nowością jest z kolei Italo – premierowy Krąg przygotowany razem z przedstawicielami berlińskiego cyklu imprez Italian Dance Wave oraz wytwórni Slow Motion. Miasteczko festiwalowe Muzyka to jednak tylko jeden z elementów tego dorocznego święta. FEST Festival to miasteczko festiwalowe, które tętni życiem i oferuje rozmaite aktywności: od lotu balonem czy podziwiania występów cyrkowców, przez możliwość spróbowania wakeboardingu lub zażycia relaksującego masażu, po udział w licznych warsztatach i dyskusjach z udziałem ekspertów z przeróżnych dziedzin. FEST to festiwal możliwości i wyboru. Bilety na FEST Festival 2023 w puli LAST CHANCE są dostępne na stronie www.festfestival.pl oraz Going. Ceny biletów: KARNET 4-DNIOWY LAST CHANCE – 839 PLN

KARNET WEEKENDOWY LAST CHANCE – 599 PLN Organizator wydarzenia: Follow The Step