Patryk Vega powraca z nowym filmem. Zwiastun „Botoksu” stał się hitem internetu!

Patryk Vega, który przyzwyczaił widzów do brutalnego kina, udostepnił zwiastun swojego najnowszego filmu. Botoks pokazuje w jaki sposób działa służba zdrowia oraz koncerny farmaceutyczne, które w produkcji są porównywane niemalże do mafii. Reżyser zapewnia, że film jest oparty na faktach. W produkcji zagrały m.in. Olga Bołądź, Agnieszka Dygant, Janusz Chabior, Marietta Żukowska, a także Tomasz Oświeciński i Sebastian Fabijański. Choć do premiery filmu zostały jeszcze ponad dwa miesiące (jest ona planowana na 29 września 2017 roku), już teraz można powiedzieć, że film będzie kinowym hitem. W ciągu zaledwie doby od udostępeniania zwiastunu, nagranie w wersji reżyserskiej bez cenzury obejrzało ponad 2,4 miliona internautów.

O czym będzie nowy film Patryka Vegi?