Życie Animowane już na Blu-Ray i DVD

Powstały na bazie autobiograficznej powieści Rona Suskinda (dziennikarza, laureata Nagrody Pulitzera) dokument opowiada historię 23-letniego Owena Suskinda - autystycznego syna pisarza, który wbrew przeciwnościom losu i przy pomocy postaci z kreskówek Disneya uczył się jak żyć w prawdziwym świecie. Reżyserii tego niezwykłego filmu podjął się Roger Ross Williams - laureat Oscara. Jego krótkometrażowy dokument "Muzyka Prudence" (2010) swego czasu pokonał w oscarowej rywalizacji m.in. polskiego "Królika po berlińsku" Bartka Konopki.

"Życie animowane" to niezwykle ciepły i poruszający dokument potwierdzający maksymę, że najlepsze scenariusze pisze samo życie. Gdy w wieku trzech lat Owen Suskind zaczął tracić zdolność chodzenia i mówienia, a współczesna medycyna nie była w stanie mu pomóc jego przyszłość wyglądała dosyć ponuro. Na ratunek przyszły animacje z wytwórni Walta Disneya, dzięki którym chłopak zaczął stopniowo reagować na bodźce docierające do niego z ekranu telewizora oraz porozumiewać z najbliższą rodziną.

"Życie animowane" zostało bardzo ciepło przyjęte podczas tegorocznego festiwalu w Sundance, gdzie Roger Ross Williams otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię filmu dokumentalnego oraz nagrodę publiczności.

Roger Ross Williams urodził się w 1973 roku. Swoją karierę rozpoczynał od produkcji politycznych satyr dla amerykańskich stacji telewizyjnych. Laureat Oscara za krótkometrażowy dokument "Muzyka Prudence" (2010). Był to jego pierwszy samodzielnie wyreżyserowany i wyprodukowany film. Zarazem przełomowy moment w oscarowej historii, gdyż po raz pierwszy w tej kategorii przyznano Oscara czarnoskóremu reżyserowi. Krótkometrażowy debiut Rogera Rossa Williamsa opowiadał o 21-letniej czarnoskórej piosenkarce zmagającej się z biedą, dyskryminacją i niepełnosprawnością. Jego kolejny, już pełnometrażowy dokument "Bóg kocha Ugandę" miał swoją światową premierę na festiwalu w Sundance (2013), gdzie spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony prasy i widzów. Był wyświetlany na ponad 60-ciu festiwalach na świecie, gdzie otrzymał łącznie ponad 12 nagród. Znalazł się także na oscarowej shortliście, ale ostatecznie nominacji do Oscara nie otrzymał. Najnowsza produkcja reżysera "Życie animowane" została nominowana do Oscara.

