To zdjęcie zna cała Polska. Prezydent poinformował o śmierci bohatera

Włodarz dolnośląskiej miejscowości poinformował o śmierci Jerzego Stężowskiego. „Był jednym z bohaterów tamtych strasznych dni. Właśnie od nas odszedł, dożywając 70 lat w wolnej Polsce, o którą też walczył” – poinformował w poście na Facebooku działacz Podziemnej „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.



Raczyński do wpisu dołączył dobrze znane mieszkańcom Lubina (i nie tylko im) zdjęcie, które powstało pod koniec sierpnia 1982 roku. Miała wtedy miejsce tragedia, która na zawsze zapisała się w historii Polski, znana też pod nazwą tzw. wydarzeń lubińskich. Zorganizowano wówczas pokojową manifestację, związaną z drugą rocznicą porozumień sierpniowych. Jej uczestnicy zostali ostrzelani z broni maszynowej, czego dopuścili się funkcjonariusze milicji obywatelskiej. Stwierdzono później zgon trzech demonstrantów (nie obyło się też bez rannych w liczbie 11).

Nie żyje Jerzy Stężowski. „Nie wahał się ruszyć z pomocą postrzelonemu człowiekowi”

„Mężczyzna, który biegnie przodem, to [26-letni – przyp. red.] Jerzy Stężowski. W ręku niesie ubranie należące do ciężko rannego Michała Adamowicza – jednej z ofiar Zbrodni Lubińskiej” – objaśnił na Facebooku pierwszy, niekomunistyczny prezydent Lubina. „Ale nie wahał się ruszyć z pomocą postrzelonemu człowiekowi, ryzykując własne bezpieczeństwo” – zaznaczył w poście Raczyński.

Włodarz na końcu wpisu złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom zmarłego.

Przedstawiciele urzędu miasta przekazali, że Stężowski zmarł 27 stycznia (w ubiegły wtorek). Podali też szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej, która odbędzie się w środę (4 lutego) o godzinie 12.00 – w kaplicy na Starym Cmentarzu w Lubinie. „Po niej nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku” – czytamy.

