Niknięcie - rozmowa z rodziną

Roos odwiedza swoją matkę w Norwegii raz do roku. Tym razem wizyta ma niecodzienny przebieg, a wszystko z powodu złej wiadomości, którą ma do zakomunikowania bohaterka. Roos nie jest skłonna do zwierzeń: wszystko z powodu przeszłości, której echa pełne są wzajemnych wyrzutów i nieprzepracowanego bólu. Wypadek sprawia, że matka i córka, po raz pierwszy po latach, zbliżą się do siebie, w ostatniej i nieuniknionej drodze Ross. Wizyta Roos sprawia, że coś się kończy w beztroskim życiu rodziny żyjącej na zaśnieżonej norweskiej prowincji. Powrót bohaterki to tak naprawdę okazja, żeby ostatecznie się pożegnać. Roos będzie mogła wreszcie stawić czoła nieubłaganej przyszłości.

"Chciałem uchwycić zagadkę życia, ale ona zawsze się wymyka, jest niezwykle skomplikowana. Zrozumienie śmierci przypomina przesiewanie wody. Niknięcie to film o poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które stawia przed nami życie. Trzeba próbować, ale bez nadziei na ostateczny sukces."



Boudewijn Koole