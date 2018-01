GNIEW - zaproszenie na film

Malky (Orlando Bloom) to pozornie twardy facet, który pracuje jako robotnik przy rozbiórce starego kościoła, a czas wolny spędza w pubach. Pewnego dnia do jego miasteczka powraca długo niewidziany i poważany przez wszystkich ksiądz (James Smillie). Wraz z nim powracają skrywane traumy z dzieciństwa Malky'ego. Mężczyzna zaczyna odtrącać najbliższych, zachowuje się destrukcyjnie, rani siebie, matkę i swoją dziewczynę Emmę (Janet Montgomery). Jego gniew narasta. Samotnie spróbuje zmierzyć się z przeszłością.

W 2017 roku Gniew prezentowany był podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Edynburgu oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie, w sekcji „Alice in the City”. Obecny na festiwalu Orlando Bloom mówił o skutkach molestowania seksualnego dzieci i o tym, że przyjął rolę Malky’ego, by wzbudzić empatię i zrozumienie dla osób dotkniętych tym bolesnym doświadczeniem. Na obu festiwalach film wzbudził bardzo pozytywne reakcje krytyki, zwracającej uwagę przede wszystkim na wybitną rolę Blooma.

Ludwig & Paul Shammasian – duet reżysersko-producencki, laureaci Cannes Young Director Award, których pierwszym filmem krótkometrażowym był świetnie przyjęty "The Carriageway". Ich drugi film krótkometrażowy "Romans 12:20", oparty na prawdziwej historii, zdobył wiele nagród na międzynarodowych festiwalach. "Gniew" to ich drugi film pełnometrażowy (po świetnie przyjętym "The Pyramid Texts").

