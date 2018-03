Czeka nas wysyp polskich filmów historycznych. Dla dzieci będzie animowana „Mała zagłada”

Portal Niezależna.pl, powołując się na swoje źródła, pisze o wzmożonych inwestycjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w segment kina historycznego. Nowa ofensywa polskiego kina ma opowiadać naszą historię na nowo nie tylko Polakom, ale też - a może zwłaszcza - widowni międzynarodowej. Zadbano nawet o najmłodszych, choć nie wiadomo, czy rodzice będą chcieli pokazywać swoim dzieciom film zatytułowany „Mała zagłada”. Drugim tytułem skierowanym do młodzieży będą „Historyjki na tropie”.

Powstanie Warszawskie oczami Brytyjczyka

Prawdziwe wyzwanie czeka jednak twórców „Jerusalem Avenue” (Aleje Jerozolimskie), ponieważ film ten ma ambicje stać się międzynarodowym hitem. Będzie opowiadał historię brytyjskiego żołnierza, który uciekając z niemieckiego obozu jenieckiego, dociera do Warszawy i bierze udział w powstaniu Warszawskim. Za scenariusz do tej historii odpowiedzialny jest Jarosław Sokół, który do tej pory pracował m.in. przy serialu „Czas honoru”.

Cud nad Wisłą i King Kong

Drugim koniem, na którego stawia MKiDN, ma być film o generale Merianie C. Cooperze, który był nie tylko żołnierzem, ale i filmowcem. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył w polskim lotnictwie. Później współreżyserował pierwszego „King Konga” z 1933 roku. Czy któraś z polskich produkcji wytrzyma porównania z „Szeregowcem Ryanem”, „Kompanią Braci”, czy chociaż tegoroczną „Dunkierką”? Jeżeli tylko doniesienia Niezależnej się potwierdzą, powinniśmy przekonać się o tym już niedługo.

Tytuły wszystkich produkcji historycznych, którym patronować ma MKiDN: