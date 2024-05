Komisja śledcza ma wkrótce zakończyć prace. Joński podał szczegóły

24 maja odbędzie się ostatnie przesłuchanie – prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – jak przypomniał na antenie Radia ZET szef sejmowej komisji Dariusz Joński.

We wtorek 7 maja przed komisją stanie natomiast Adam Bielan. W rozmowie z „Gazetą Prawną” poseł Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że „według świadków” poseł Zjednoczonej Prawicy mógł być „pomysłodawcą wyborów kopertowych i namawiać do nich” prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Oprócz Kaczyńskiego i Bielana przed komisją niebawem zobaczymy także: profesora Tomasza Grodzkiego – byłego marszałka Senatu, którego przesłuchanie zaplanowano na 15 maja – i byłego premiera Mateusza Morawieckiego – który na pytania komisji odpowiadał będzie 16 maja. Co, gdy przesłuchane zostaną wszystkie osoby, które otrzymały wezwanie? Niezbędne będzie podsumowanie dotychczasowych ustaleń.

Raport końcowy już za kilka tygodni?

– Po przesłuchaniu ostatniego świadka – Jarosława Kaczyńskiego – chcemy przedstawić raport. Chciałbym, żeby (...) nastąpiło to 31 maja – zapowiedział Dariusz Joński. Poseł KO nie chciał zdradzić, „ile stron będzie miał” dokument. Wskazał natomiast, że chciałby, aby dzięki pracy komisji „nikt nigdy nie wpadł więcej na pomysł, by robić wybory przez Lotos, Pocztę Polską czy Urząd Skarbowy”, bo od tego jest „Państwowa Komisja Wyborcza”.

Prowadząca Beata Lubecka zapytała „Gościa Radia ZET”, czy Joński podpisze się pod raportem. Kandydat do Europarlamentu odpowiedział twierdząco. – Jesteśmy autorami, po to są posłowie, doradcy komisji, żeby połączyć to wszystko, co usłyszeliśmy na komisji [z uwzględnieniem materiału dowodowego – red.], żeby ten raport nie tylko był aktem oskarżenia czy jednocześnie wnioskiem do prokuratury, ale był też przestrogą dla następnych, którzy wpadną na pomysł, żeby odebrać kompetencje PKW – podkreślił raz jeszcze.

Wybory do PE. Joński kandyduje z „jedynki”

Czym zajmuje się sejmowa komisja śledcza, której szefem jest Joński? Od drugiej połowy grudnia bada ona legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020 w formie głosowania korespondencyjnego.

Jak informowaliśmy pod koniec kwietnia, poseł KO trafił na „jedynkę” na listach koalicji do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 6 (woj. łódzkie). Na antenie Radia ZET powiedział, że rząd bardzo poważnie traktuje europejskie wybory 2024, które odbędą się już w czerwcu – i dlatego właśnie na listach postawiono na „mocne nazwiska”.

