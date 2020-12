WHO zaostrza wytyczne dotyczące noszenia maseczek

„Jeśli nie można utrzymać dystansu co najmniej 1 metra, osoby przebywające w pomieszczeniach, w tym dzieci i studenci w wieku 12 lat lub starsi, powinni również nosić maseczki, nawet jeśli pomieszczenia są dobrze wentylowane” – to nowe, zaostrzone wytyczne WHO dotyczące noszenia maseczek. Ludzie powinni także nosić maseczki na zewnątrz, jeśli nie można zachować fizycznego dystansu. Rzeczniczka WHO Margaret Harris zauważyła, że zalecenia są jednymi z największych zmian w wytycznych WHO dotyczących noszenia maseczek.

"W pomieszczeniach zamkniętych, o ile wentylacja nie jest odpowiednia, WHO zaleca, aby ogół społeczeństwa nosił maskę niemedyczną, niezależnie od tego, czy można zachować fizyczną odległość co najmniej 1 metra" – stwierdziła WHO. Zalecono również – jak to ujęto – "uniwersalne zasłanianie się" we wszystkich placówkach służby zdrowia, w tym w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak stołówki i pomieszczenia socjalne.

Koronawirus. Co z pracownikami służby zdrowia?

Pracownicy służby zdrowia, którzy zajmują się pacjentami z koronawirusem, mogą nosić maski N95, jeśli są dostępne, ale są one jedyną sprawdzoną ochroną przy wykonywaniu procedur generujących aerozol (AGP) – wskazuje agencja ONZ. Przy wykonywaniu procedur medycznych procedury AGP są jedną z dróg transmisji wirusa. Powinny być wykonywane u pacjentów z SARS-CoV-2 tylko, jeśli uznane zostały za konieczne i powinny być wykonywane z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

