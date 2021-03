Wielka Brytania. Po rekordowej serii szczepień odnotowano najniższą od pół roku liczbę zgonów

W poniedziałek brytyjskie władze poinformowały, że w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 17 zgonów, u których w ciągu 28 dni przed śmiercią test wykazał zakażenie koronawirusem. Tydzień wcześniej w poniedziałek informowano o 52 zgonach.

Tak niskiej liczby zgonów nie odnotowano od 28 września 2020 roku. Wtedy podano informację o 13 zgonach.

Jeśli jednak chodzi o zakażenia, to one widać tu wciąż niewielki wzrost. W poniedziałek poinformowano o 5 342 nowych przypadkach w stosunku do 4618 odnotowanych tydzień temu.

Rekordowa seria szczepień

W niedzielę zakończyła się też rekordowa liczba szczepień. W ciągu ostatnich 24 godzin Brytyjczykom podano 367 006 pierwszych dawek szczepionki i 52 612 drugich dawek. Wcześniej w sobotę zastrzyk otrzymały 873 784 osoby, o ponad 160 tys. więcej niż piątek i o ponad 287 tys. więcej niż w czwartek, kiedy również pobijano rekordy. W piątek szczepionkę AstraZeneca przyjął premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii 28 mln osób, czyli ponad połowa populacji. Dwiema dawkami zaszczepiono 2,3 mln osób.

