Koronawirus w Polsce. Wiceminister podał nowe dane. Niepokojąca tendencja trwa

Czwarta fala koronawirusa w Polsce nie słabnie – wynika z najnowszych danych. Mimo weekendu, zanotowano dużą liczbę nowych przypadków. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polsat News poinformował o ponad 13 tys. nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 18 osób zakażonych COVID-19. Tydzień temu Ministerstwo Zdrowia informowało o 12 tys. 334 nowych przypadkach.

– To niewielki wzrost o ponad 6 proc. licząc tydzień do tygodnia. Wykonaliśmy ponad 51 tys. testów. To dane z weekendu, więc powinniśmy podchodzić do tego z pewną ostrożnością – komentował wiceminister. Waldemar Kraska podkreślił, że wciąż rośnie liczba osób wymagających hospitalizacji. – Na dziś to ponad 20,5 tys. pacjentów. W ciągu ostatniej doby przybyły 454 osoby – mówił.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo wyśle SMS-y do nieszczepionych

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowej akcji skierowanej do osób, które dotychczas nie przyjęły szczepionki przeciw COVID-19. Do tych, którzy posiadają Internetowe Konto Pacjenta, wysyłane będą SMS-y zachęcające do szczepienia. Wiadomość brzmi:

UWAGA: Zapisz się już dziś na szczepienie przeciw COVID. W swoim IKP znajdziesz eskierowanie. Na osoby zaszczepione nie jest nakładana kwarantanna.

SMS-y zostaną wysłane do 900 tys. osób. Wysyłka rozpocznie się około godz. 10 i potrwa kilka godzin. Wcześniej resort zdrowia wysyłał wiadomości o dawce przypominającej dla tych, którzy przyjęli wcześniej już dwie. Łącznie wysłano 15,5 mln smsów z informacją o szczepieniach dawką przypominającą po 6 miesiącach od pełnego wyszczepienia oraz 5 mln wiadomości do osób 50plus, które mogą zaszczepić się po 5 miesiącach.

Wariant Omikron w Europie

Tymczasem w Europie notowane są pierwsze przypadki nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Najnowsze doniesienia o podejrzeniu jego wystąpienia pochodzą z Austrii, a zakażenia nim potwierdzono już m.in. w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę późnym wieczorem, że w całym kraju wykryto osiem prawdopodobnych przypadków nowego wariantu SARS-CoV-2.

Czytaj też:

Zakażenia Omikronem wykryte u pasażerów. 13 przypadków u osób z lotu z RPA do Holandii