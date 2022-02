Koronawirus w Polsce. Omikron odpowiada za ponad 90 proc. zakażeń – raport z 10 lutego

Niebawem minął dwa lata od pojawienia się pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Z zapowiedzi ministra zdrowia wynika, że już w marcu będzie możliwe usunięcie m.in. obostrzeń dotyczących obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Koronawirus w Polsce. Jest najnowszy raport MZ

W czwartkowym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby potwierdzono 42 095 przypadków zakażenia. 37 609 to nowe zachorowania, z kolei 4 486 przypadków to osoby, u których ponownie potwierdzono koronawirusa. Resort zdrowia przekazał również, że wykrytych zostało 13 413 przypadków Omikronu. W ostatnich 4 tygodniach liczba wykrytych przypadków tego wariantu to już 91,4 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek.

Minionej doby najwięcej zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim (5601) i wielkopolskim (5436). Pozostałe przypadki pochodziły z województw: śląskiego (4100), kujawsko-pomorskiego (3716), dolnośląskiego (3266), pomorskiego (3004), łódzkiego (2750), małopolskiego (2424), zachodniopomorskiego (2175), lubelskiego (2056), warmińsko-mazurskiego (1608), lubuskiego (1512), świętokrzyskiego (1251), podkarpackiego (1180), opolskiego (938), podlaskiego (903). 175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W czwartek resort zdrowia poinformował również o kolejnych zagonach. Z powodu COVID-19 zmarło 79 pacjentów. U 183 ofiar COVID-19 współistniał z innym chorobami. Łącznie minionej doby zmarły 262 osoby

Koronawirus w Polsce. Dane ze szpitali

W czwartek Ministerstwo Zdrowia udostępniło również informacje dotyczące sytuacji w szpitalach. Zajętych jest 19 055 z 30 805 łóżek. Przy pomocy respiratora oddycha 1 169 pacjentów. Ponad pół miliona osób przebywa na kwarantannie.

W środę podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski poinformował, że sytuacja w szpitalach jest lepsza, niż szacowano przed wybuchem piątej fali. Właśnie dlatego w najbliższych dniach baza łóżek dla pacjentów z COVID-19 ma zostać zmniejszona o 5 tys. miejsc.

Luzowanie obostrzeń od 15 lutego

Wygaszanie piątej fali pandemii ma potrwać kilka tygodni. Jednak już teraz zapadły decyzje o kilku kluczowych zmianach. Ta najważniejsza dotyczy skrócenia okresu izolacji. Od 15 lutego będzie ona wynosiła 7, a nie 10 dni. Dodatkowo na kwarantannę nie będą kierowane osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną.

To jednak nie koniec. Już w poniedziałek 21 lutego do szkół wrócą uczniowie klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych. Przypomnijmy, że z powodu błyskawicznego wzrostu liczby zakażeń od 27 stycznia uczyli się oni zdalnie. W pierwszym rozporządzeniu zaznaczono, że powrót do nauki stacjonarnej będzie miał miejsce 28 lutego.