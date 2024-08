Wstrząsająca relacja bliskich 6-latki zostawionej w oknie życia. „Ona mu ślepo zaufała”

Siostry zakonne, które prowadzą okno życia przy ulicy Hożej w Warszawie, dokonały zaskakującego odkrycia. W oknie została zostawiona 6-letnia dziewczynka. – Na miejscu otrzymała pomoc od ratowników medycznych. Była zadbana i nie wymagała hospitalizacji – przekazał Jakub Pacyniak ze stołecznej policji.

6-latka w oknie życia. Ojciec trafił do aresztu

Sprawa wywołała niemałe poruszenie, ponieważ okna życia są przeznaczone dla niemowlaków a nie kilkuletnich dzieci. W związku z tym służby próbowały ustalić tożsamość rodziców dziecka. Jak się okazało, pozostawiona dziewczynka ma na imię Eliza i pochodzi z Nasielska. To ona sama przekazała policjantom informacje dotyczące swojego miejsca zamieszkania i rodziców.

Ojciec 6-latki był poszukiwany przez służby w celu odbycia kary pozbawienia wolności, ponieważ został skazany przez sąd za niepłacenie alimentów. To właśnie on miał umieścić dziewczynkę w oknie życia. Mężczyzna trafił już do aresztu.

Dlaczego rodzice zostawili 6-latkę w oknie życia?

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że rodzice Elizy mieli poważne problemy finansowe. – Mieli sporo długów, brali chwilówki i nie mieli stabilności. Radosław wyjeżdżał za chlebem do Holandii, a Wioletta zajmowała się domem i córką. Obydwoje przez długi czas prowadzili takie życie na kredyt – powiedział anonimowo jeden z członków dalszej rodziny dziewczynki. Mężczyzna ocenił, że długi przytłoczyły kobietę.

Z relacji bliskich rodziców wynika, że „Wioletta to dobra kobieta, ale miała się pogubić się w życiu i być pod silnym wpływem Radosława”. – Ona mu ślepo zaufała, bo była w nim zakochana. Chcieli wyjechać za granicę, żeby zarobić kasę na spłatę, ale że zrobią coś takiego, to bym się nie spodziewał. Gdybyśmy wiedzieli, że mają zamiar zostawić Elizę w oknie życia, na pewno byśmy na to nie pozwolili i ktoś by się nią zaopiekował – zapewniają.

Jaka przyszłość czek 6-latkę?

Co więcej, kobieta nadal będzie się zmagała z problemami finansowymi i długami, ponieważ nie miała rozdzielności majątkowej ze swoim mężem. Z kolei 6-letnia Eliza pozostaje na razie w placówce opiekuńczej. O jej dalszym losie zadecyduje sąd.

Czytaj też:

Nowe informacje o horrorze w Gaikach. Co stało się z dziećmi 30-latki?Czytaj też:

Kaczyński ma problemy ze zdrowiem. „Zapasy na brzuchu mu nie sprzyjają”