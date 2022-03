Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Pandemia koronawirusa zwalnia?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie z 21 marca o 4 165 zakażeniach koronawirusem w Polsce. Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (932), wielkopolskiego (409), pomorskiego (344), śląskiego (343), dolnośląskiego (317), małopolskiego (296), łódzkiego (270), zachodniopomorskiego (236), kujawsko-pomorskiego (224), lubelskiego (214), lubuskiego (130), warmińsko-mazurskiego (124), świętokrzyskiego (82), opolskiego (71), podkarpackiego (66), podlaskiego (59). 48 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 21 marca

Resort podał również informację o zgonach w naszym kraju. Łącznie przez ostatni dzień zmarły trzy osoby. Jedna z nich zmarła jedynie przez COVID-19. Śmierć kolejnych dwóch osób wynikała ze współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami. Od początku pandemii w Polsce zakażone zostały 5 895 304 osoby, a 114 221 zmarło. Z SARS-CoV-2 wyzdrowiało 5 243 455 osób.

Ministerstwo Zdrowia podało również inne statystyki. Pacjenci „covidowi” zajmują 6 672 łóżka. Ogólnie jest dla nich 16 713 takich miejsc w szpitalach. Dodatkowo 414 osób jest podłączonych do respiratora. Na ten moment dostępnych jest 1 521 takich urządzeń. Z kolei 48 485 osób jest objętych kwarantanną.

Koronawirus. Polska. Koniec obostrzeń zbyt wcześnie?

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski przekonywał kilka dni temu, że „pandemia jeszcze się nie skończyła i musimy uważać”. Ekspert podkreślił, że gdyby to zależało od niego, to „tak bardzo by się nie śpieszył ze znoszeniem obostrzeń”. Dr Sutkowski zasugerował, że można poczekać jeszcze miesiąc lub dwa. Zachęcał również, aby w dalszym ciągu nosić maseczki.



