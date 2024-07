Raport ws. pushbacków i przemocy na granicy polsko-białoruskiej. Porażające dane

Podlaska Straż Graniczna i policja podsumowały sześć tygodni funkcjonowania strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej. – W tej chwili mamy już blisko półmetek czasu obowiązywania strefy i w tym czasie wyraźnie widać spadek 70 proc. prób nielegalnego przekraczania granicy – powiedziała mjr Katarzyna Zdanowicz, cytowana przez Interię.

W maju prób przedostania się do Polski wbrew przepisom było ponad 7 tys., w czerwcu ponad 3,5 tys., a w lipcu nieco ponad tysiąc. Rzecznik podlaskiej SG przyznała, że granicę nielegalnie przekraczają głównie mężczyźni od 20. do 40. roku życia z 41 różnych państw. Mjr Zdanowicz zwróciła też uwagę na mniejszą liczbę tzw. kurierów.

Podsumowanie strefy buforowej. Mniej prób przekroczenia granicy, ale bardziej agresywny charakter

Rzecznik prasowy podlaskiej policji podinsp. Tomasz Krupa dodał, że prób nielegalnego dostania się do Polski jest zdecydowania mniej, ale wciąż przybierają one radykalny i agresywny charakter. Od momentu wprowadzenia zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej Polski z Białorusią odnotowano 13 przypadków interwencji policji, z czego trzy w lipcu.

Elementem funkcjonowania strefy buforowej są również szkolenia, w których w całym kraju wzięło udział ponad 14 tys. żołnierzy i 100 funkcjonariuszy SG. Przez czas obowiązywania strefy buforowej wydano 120 przepustek, z czego 80 dla dziennikarzy.

Granica polsko-białoruska. Aktywiści o pushbackach i przemocy służb



Stowarzyszenia We Are Monitoring wydało z kolei raport dotyczący polityki pushbacków i przemocy służb na granicy polsko-białoruskiej. Dokument powstał na podstawie analizy wywiadów z osobami, które przekroczyły granicę polsko-białoruską od stycznia do czerwca 2023 r. Aktywiści tylko w 2023 r. zarejestrowali informację o 2,8 tys. przypadków wywózek z Polski do Białorusi. 1 682 zostało zgłoszonych po zmianie rządu – do końca maja 2024 r.

Czytaj też:

Polscy strażnicy graniczni zaatakowani kamieniami. Zniszczono szybę w ich pojeździeCzytaj też:

Zabił 21-letniego żołnierza na granicy. Polskie służby zidentyfikowały napastnika z Bliskiego Wschodu