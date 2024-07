Czarnek zaskoczył Filiks na komisji. Tego się nie spodziewała

W czwartek odbyły się obrady komisji śledczej ds. wyborów kopertowych, które poprowadziła jej nowa przewodnicząca posłanka Magdalena Filiks. Przejęła ona schedę po Dariuszu Jońskim, który zmuszony był do rezygnacji w związku ze zdobyciem mandatu do Parlamentu Europejskiego.

Szokujące słowa Przemysława Czarnka do Magdaleny Filiks

Po południu komisja zebrała się w celu przedstawienia liczącego 400 stron projektu raportu końcowego. Zaraz po tym, jak Magdalena Filiks otworzyła posiedzenie, głos zabrał Przemysław Czarnek. – Proszę pozwolić, że pani podziękuję za znakomite prowadzenie obrad i żałuję, że nie prowadziła pani od początku. Pracowałoby się lepiej – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Nowa przewodnicząca nie kryła swojego zaskoczenia. – Tego się naprawdę nie spodziewałam – powiedziała przerywając wypowiedź. – No widzi pani. Fakt są jakie są, dlatego trzeba też je dostrzec – odpowiedział jej Przemysław Czarnek. – Proszę nie chwalić dnia przed zachodem słońca, dopiero zaczynamy – skwitowała Magdalena Filiks.

Burzliwa przeszłość współpracy Przemysława Czarnka i Magdaleny Filiks

Słowa te są szokujące na tle historii obrad komisji, kiedy to niejednokrotnie dochodziło do spięć między posłanką Koalicji Obywatelskiej a posłem Prawa i Sprawiedliwości. Przykładowo podczas jednej z majowych obrad Przemysław Czarnek został wykluczony z udziału po tym, jak usilniej przerywał Magdalenie Filiks wypowiedź domagając się przywołania jej do porządku.

Powodem majowej sprzeczki była nieobecność Przemysława Czarnka podczas prac komisji. – Nie przychodzi pan na ten komisje, więc proszę poprosić w Sejmie, żeby zmienili pana na kogoś innego, a jak już pan przyjdzie na jedną na pięć, to krzyczy pan, przerywając mi, kiedy ja w swoim czasie zadaje pytania – mówiła w kierunku posła Magdalena Filiks. – Jak nie lubi pan tu być, to pana nie będzie za sekundę – usłyszał od posłanki Przemysław Czarnek.

