Sejm wybrał nowych sędziów TK. Jedno nazwisko przykuwa uwagę

Od grudnia 2025 roku w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich było sześć wakatów. Do tej pory kandydatów zgłaszał tylko PiS, jednak aż czterokrotnie przepadali.
Zmiany w TK. Sejm wybrał nowych sędziów
W trakcie bloku głosowań w piątek 13 marca Sejm zadecydował o zmianach w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nowo wybranych członków TK znaleźli się:
- dr Krystian Markiewicz (sędzia, obecny szef komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS)
- dr Maciej Taborowski (prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN)
- dr hab. Marcin Dziurda (prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego)
- Anna Korwin-Piotrowska (prezes Sądu Okręgowego w Opolu)
- dr Magdalena Bentkowska (adwokatka)
- dr hab. Dariusz Szostek (prof. Uniwersytetu Śląskiego)
Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną przez PiS kandydaturę dr. Michała Skwarzyńskiego, adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zgłoszoną przez PiS.
Negatywną opinię komisji otrzymał jedyny nieobecny na czwartkowym posiedzeniu prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, także zgłoszony przez PiS.
Ostatecznie obie kandydatury nie zdobyły sejmowej większości.
Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego
Podczas tego samego posiedzenia przyjęta została uchwała w sprawie „działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”.
„TK w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących RP standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw” – czytamy w jej treści.
W dalszej części uchwały dodano, że „Sejm uznaje za konieczne podjęcie działań służących ukształtowaniu składu osobowego TK w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów TK na wolne miejsca, z uwzględnieniem potrzeby odbudowy zaufania publicznego do tego organu”.
