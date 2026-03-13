Sejm wybrał nowych sędziów TK. Jedno nazwisko przykuwa uwagę
Udostępnij1 Skomentuj

Sejm wybrał nowych sędziów TK. Jedno nazwisko przykuwa uwagę

Dodano: 
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Znamy nazwiska nowych członków TK.

Od grudnia 2025 roku w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich było sześć wakatów. Do tej pory kandydatów zgłaszał tylko PiS, jednak aż czterokrotnie przepadali.

Zmiany w TK. Sejm wybrał nowych sędziów

W trakcie bloku głosowań w piątek 13 marca Sejm zadecydował o zmianach w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nowo wybranych członków TK znaleźli się:

  • dr Krystian Markiewicz (sędzia, obecny szef komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS)
  • dr Maciej Taborowski (prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN)
  • dr hab. Marcin Dziurda (prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Anna Korwin-Piotrowska (prezes Sądu Okręgowego w Opolu)
  • dr Magdalena Bentkowska (adwokatka_
  • dr hab. Dariusz Szostek (prof. Uniwersytetu Śląskiego)

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną przez PiS kandydaturę dr. Michała Skwarzyńskiego, adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zgłoszoną przez PiS.

Negatywną opinię komisji otrzymał jedyny nieobecny na czwartkowym posiedzeniu prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, także zgłoszony przez PiS.

Ostatecznie obie kandydatury nie zdobyły sejmowej większości.

Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Podczas tego samego posiedzenia przyjęta została uchwała w sprawie „działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”.

„TK w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących RP standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw” – czytamy w jej treści.

W dalszej części uchwały dodano, że Sejm uznaje za konieczne podjęcie działań służących ukształtowaniu składu osobowego TK w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów TK na wolne miejsca, z uwzględnieniem potrzeby odbudowy zaufania publicznego do tego organu”.

Czytaj też:
Karol Nawrocki szykuje kolejne weto. Donald Tusk się wścieknieCzytaj też:
Zwrot ws. SAFE. Współpracownik Karola Nawrockiego zabrał głos

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl