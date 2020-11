Nowe obostrzenia od soboty 7 listopada. Wszystkie nowe rygory

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił na środowej konferencji prasowej szereg nowych obostrzeń, które zaczną obowiązywać już od najbliższej soboty, tj. 7 listopada. Wyjątek stanowią nowe obostrzenia, którymi objęte są szkoły, a konkretnie klasy I-III i starsze – te zostaną nimi objęte od 9 listopada.

Choć ani razu sformułowanie „lockdown” nie padło, to nowe rygory od 7 listopada przypominają te z wiosennego lockdownu. Wszystkie nowe obostrzenia będą obowiązywały co najmniej do 29 listopada, a rząd nakreślił też pewien schemat, który będzie decydował o większym „otwieraniu” lub „zamykaniu” kraju.

Nowe obostrzenia od 7 listopada. Zamknięte placówki kultury, kościoły otwarte, ale z rygorami

Nowymi obostrzeniami od 7 listopada objęte zostają teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury etc. Wszystkie zostają zamknięte i potrwa to na razie do 29 listopada. Kościoły pozostaną otwarte, ale będzie mogła w nich przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Od godz. 8 do 16 (poniedziałek-piątek) osoby do 16. roku życia mogą poruszać się tylko pod opieką osoby dorosłej.

Nowe obostrzenia od 7 listopada. Zakaz organizowania spotkań, zgromadzenia do 5 osób, zamknięte galerie

Wraz z nowymi rygorami od 7 listopada w zgromadzeniach publicznych będzie mogło brać udział maksymalnie 5 osób. Oficjalnie zakazane będzie organizowanie spotkań i imprez.

Od 7 listopada zamknięte będą sklepy w galeriach handlowych z wyłączeniem sklepów spożywczych, z artykułami kosmetycznym czy środkami czystości, a także z wyrobami farmaceutycznymi. Otwarte będą też te z artykułami remontowo-budowlanymi, dla zwierząt i z prasą.

Inne placówki handlowe obowiązują nowe rygory: te poniżej 100 metrów kwadratowych mogą przyjmować klientów według zasady jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w tych powyżej 100 m2 – 1 osoba/15 m2.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia dla hoteli, gastronomii

Nowe obostrzenia dotykają także hoteli, które od 7 listopada będą mogły przyjmować tylko gości, którzy są w podróżach służbowych. Zawieszona zostanie działalność sanatoriów, dalej będzie obowiązywał zakaz działalności gastronomii na miejscu (dopuszczalne jest jedynie wydawanie jedzenia na wynos i w dowozie).

Od 7 listopada w transporcie publicznym może być zajętych maksymalnie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich.

