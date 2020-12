Ograniczenia przemieszczania się dzieci zostaną zniesione? „Takiej decyzji nie wykluczam”

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dzieci i młodzież do 16. roku życia w godzinach 8-16 mogą przebywać poza domem tylko w towarzystwie osób dorosłych. Rzecznik rządu na antenie TVN24 został zapytany, czy istnieje możliwość, że rząd wsłucha się w głosy rodziców, którzy apelują o to, aby znieść wspomnianą regulację. – My na bieżąco wraz z ekspertami z Rady Medycznej oraz z Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego analizujemy zakres obostrzeń, dlatego ja żadnego wariantu w tej chwili nie wykluczam – powiedział Piotr Müller.

Jak za kilka dni będziemy widzieć, jak wygląda sytuacja po okresie świątecznym, to w sposób odpowiedzialny będzie można powiedzieć, czy to jest różnica, jeśli zacznie się przemieszczać dodatkowo kilka milionów obywateli, spotykać między sobą i potencjalnie zarażać. Wtedy będzie można ocenić, czy służba zdrowia jest na tyle wydolna po okresie świątecznym pod kątem właśnie pomocy osobom, które się zakaziły i wtedy będzie można podjąć decyzję – prognozował rzecznik rządu.

Czy jest zatem możliwość, że obostrzenia dotyczące przemieszczania się dzieci w wieku do 16. roku życia zostaną zniesione w czasie ferii, jeżeli statystyki dotyczące epidemii koronawirusa w kraju będą przedstawiać się optymistycznie? – Takiej decyzji nie wykluczam. Aczkolwiek nie jestem tutaj optymistą, jeśli chodzi o modyfikowanie ograniczeń do 17 stycznia – stwierdził polityk w programie „Rozmowa Piaseckiego”. Rzecznik rządu dodał, że „po samym 17 stycznia też decyzje będą podejmowane, pewnie w okolicach 10 stycznia, znając dane dotyczące aktualnej liczby zakażeń”.

