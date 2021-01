Minister zdrowia apeluje do osób, które przyjęły szczepionkę poza kolejką: Ujawnijcie się!

– Apeluję do wszystkich, którzy znajdują się na tej niechlubnej liście, żeby czym prędzej, jeszcze dziś, ujawniły się z tym. To pewien akt odwagi cywilnej – w tych słowach Adam Niedzielski zwrócił się do osób zaszczepionych poza kolejnością. Minister zdrowia zapewnił jednocześnie, że wszystkie te osoby otrzymają druga dawkę szczepionki.