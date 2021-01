Zmiana harmonogramu szczepień na COVID-19. „To skutek decyzji Pfizera”

– Informacje pisemne na temat nowego harmonogramu dostaw otrzymaliśmy wczoraj wieczorem dopiero, w związku z tym dzisiaj w ARM i w Ministerstwie Zdrowia, NFZ trwało przeliczanie naszego harmonogramu tak, żeby dopasować do nowej sytuacji związanej z ograniczeniem dostaw przez koncern Pfizer – stwierdził Michał Dworczyk na konferencji prasowej. Pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował, że dzisiaj do Polski, zamiast 360 tysięcy, przyleciało 176 tysięcy dawek i w kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tysięcy, a 296 tysięcy.

Dworczyk: Jesteśmy zmuszeni nieco wydłużyć szczepienia grupy 0

– Mamy zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy pierwsze szczepienie, więc te wszystkie osoby mają gwarancję otrzymania drugiego szczepienia. Szczepienia dla seniorów powyżej 70. roku życia zaczynają się zgodnie z planem, czyli 25 stycznia. Jesteśmy zmuszeni nieco wydłużyć szczepienia grupy 0. Wiążę się to właśnie ze zmniejszaniem dostarczanych dawek przez firmę Pfizer – tłumaczył. Z tego powodu zamiast 330 tysięcy osób z grupy 0, które były zaplanowane do zaszczepienia w tym tygodniu, będzie można zaszczepić około 130 tysięcy.

Koronawirus. Ile osób zaszczepiło się do tej pory?

-Dziś do godz. 14.00 475 tys. 264 pacjentów zostało zaszczepionych pierwszą dawką, od wczoraj też trwają szczepienia drugą dawką przeciw COVID-19. Mamy w magazynach 609, prawie 610 tys. szczepionek, natomiast liczba szczepionek dostarczonych już do punktów szczepień to 647 tys. sztuk. Cały czas mamy na szczęście niewielką ilość niepożądanych odczynów szczepiennych – to jest 133 takie odczyny na właśnie ponad 475 tys. wykonanych szczepień – przekazał Michał Dworczyk.

Mniej szczepionek dla Europy

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć – poinformowano – konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

