Konferencja Adama Niedzielskiego. Minister poinformował o nowych decyzjach

Konferencja Adama Niedzielskiego. Najważniejsze informacje

Po świętach luzowanie wszystkich obostrzeń? Minister zdrowia nie wyklucza

Obostrzenia w kolejnym województwie. Niedzielski zapowiedział ważną zmianę

14:40 Zakończyła się konferencja ministra zdrowia. Dziękujemy za śledzenie relacji. 14:39 Do województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego trafi łącznie 15 milionów maseczek.



twitter.com 14:37 Rosyjska i chińska szczepionka. Komentarz ministra



- Jedynymi produktami, które mogą być dostarczone na na polski rynek muszą być zweryfikowane - powiedział Adam Niedzielski i dodał, że bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze. 14:32 Luzowanie obostrzeń?



- Chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że nastawienie rządu, co do obostrzeń i regulacji, zdecydowanie się zmienia - powiedział Adam Niedzielski. Minister jako powody wskazał postępujący proces szczepień i to, że coraz więcej Polaków przechorowało COVID-19.



Adam Niedzielski poinformował, że jest analizowany scenariusz, który zakłada, że jeżeli po świętach wielkanocnych będziemy mieli już za sobą apogeum trzeciej fali koronawirusa, "będziemy przywracali wszystkie sektory, branże". Minister zdrowia zaznaczył, że decyzje te będą podejmowane stopniowo, z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego. 14:29 Przedstawiamy infografikę przedstawiającą średnią dzienną liczbę zachorowań w poszczególnych województwach.



twitter.com 14:27 Podsumowanie od Kancelarii Premiera:



twitter.com 14:25 Rozporządzenie dotyczące teleporad wejdzie w życie prawdopodobnie od przyszłego weekendu - poinformował minister Adam Niedzielski. 14:24 Rozpoczyna się seria pytań od dziennikarzy. 14:22 W przyszłym tygodniu możemy przekroczyć liczbę 18 tys. zachorowań dziennie - poinformował Adam Niedzielski. 14:20 Adam Niedzielski poinformował również, że prawdopodobnie w piątek 5 marca podpisze rozporządzenie dotyczące teleporad. Minister zaznaczył, że teleporada nie będzie mogła być stosowana m.in. w sytuacjach, gdy osoba po raz pierwszy odczuwa konkretną dolegliwość. Stacjonarną wizytę należy przeprowadzić również na wyraźne życzenie pacjenta. 14:19 W pozostałych regionach sytuacja pozostaje bez zmian. 14:18 Adam Niedzielski poinformował o wprowadzeniu takich samych restrykcji jak w województwie warmińsko-mazurskim - w województwie pomorskim. 14:17 W województwie warmińsko-mazurskim obostrzenia zostały przedłużone o tydzień z jednym wyjątkiem. - Zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym, chcemy zastosować nauczanie hybrydowe - powiedział Adam Niedzielski.



Regulacje wejdą w życie od następnej soboty do 20 marca. 14:15 Adam Niedzielski apelował do Polaków o stosowanie się do zasad sanitarnych wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. 14:14 Najnowsze badania, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia wskazują na to, że w ciągu ostatnich 21 dni za blisko 25 proc. przypadków odpowiada mutacja brytyjska. 14:13 Najbardziej niepokojące wskaźniki dotyczące zachorowalności na koronawirusa są również w województwach: pomorskim, mazowieckim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim. 14:12 - W ostatnim czasie analizujemy bardzo dokładnie sytuację na poziomie poszczególnych regionów - powiedział minister zdrowia i dodał, że "województwem, które jest najbardziej dotknięte zachorowaniami na koronawiusa jest nadal województwo warmińsko-mazurskie". 14:08 - Bardzo ważnym zagadnieniem w dobie rosnącej liczby zachorowań (...) jest stałe powiększanie infrastruktury szpitalnej, czyli łóżek dla pacjentów z COVID-19 - poinformował minister zdrowia na konferencji prasowej. - Dzisiaj podjęliśmy decyzję, że w pierwszej kolejności będziemy otwierali, czy przywracali do funkcjonowania, szpitale tymczasowe - dodał. 14:06 - Ta sytuacja w szpitalnictwie i jej zarządzanie jest w tej chwili priorytetem. Dzisiaj odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego analizowaliśmy sytuację w szpitalnictwie - poinformował Adam Niedzielski. 14:04 Minister zdrowia stwierdził, że obserwujemy bardzo dynamiczny przyrost wzrostu obłożenia miejsc przygotowanych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach. 14:03 Adam Niedzielski zaczął od komentowania obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce. – Cały czas mamy do czynienia z kontynuacją wzrostową jeżeli chodzi o dzienną liczbę zachorowań. Niestety ta tendencja ma charakter trwały – powiedział o zwiększającej się liczbie potwierdzonych przypadków zakażeń. 14:02 Zaczyna się konferencja ministra zdrowia. 13:57 – Jeżeli chodzi o najbliższy weekend, to zmian żadnych, jeżeli chodzi o obostrzenia nie będzie. Natomiast jutro rano o godz. 10.00 spotyka się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Będziemy omawiać aktualną sytuację i być może już jutro zostaną podjęte decyzje w tym zakresie – zapowiadał Piotr Müller w czwartek.



W piątek możliwe nowe obostrzenia. Rząd rozważa ważną zmianę 13:51 Wczoraj minister zdrowia informował, czy można się spodziewać, że po świętach wielkanocnych restauracje i kawiarnie będą mogły otworzyć ogródki. Adam Niedzielski mówił również o ewentualnym powrocie do nauczania stacjonarnego dzieci z klas 4-8.



Dobre wiadomości dla restauratorów po Wielkanocy? Adam Niedzielski komentuje 13:45 Zgodnie z zapowiedziami konferencja ministra Adama Niedzielskiego ma rozpocząć się o godz. 14:00.



twitter.com

Będą nowe obostrzenia? Zapowiedź konferencji Adama Niedzielskiego

W piątek 5 marca odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym została omówiona aktualna sytuacja epidemiczna. Dzień wcześniej pojawiły się informacje, z których wynikało, że rząd rozważa wprowadzanie zmian rygorów w poszczególnych województwach w systemie tygodniowym, a nie jak dotychczas – co dwa tygodnie.

Przed konferencją prasową ministra zdrowia Adama Niedzielskiego niewiele informacji przedostało się do wiadomości publicznej. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda przewidywał, że „możliwe jest objęcie lockdownem województwa pomorskiego”. Piotr Mueller zapewniał, iż ewentualne dalsze restrykcje będą mogły zacząć obowiązywać najwcześniej w poniedziałek 8 marca.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

W piątek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że przeprowadzenie testów laboratoryjnych potwierdziło kolejne ponad 15,8 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarły 263 osoby. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 1 mln 760 tys. przypadków zachorowań. Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 44,9 tys.

Czytaj też:

Teleporady lekarskie zostaną ograniczone. „To czas, żeby przywracać normalne leczenie”