Niedzielski o mutacjach koronawirusa. „Mamy do czynienia ze zdecydowanie różniącymi się chorobami”

W poniedziałkowym wydaniu tygodnika „Sieci" ukaże się wywiad Jacka i Michała Karnowskich z szefem resortu zdrowia. Minister mówi m.in., na jakim etapie pandemii jesteśmy i czy możliwy jest powrót do sytuacji sprzed pandemii. We fragmencie rozmowy, opublikowanym na stronie wPolityce.pl, Niedzielski zwrócił uwagę, że w przyszłości nasza odpowiedź na zagrożenia epidemiczne „będzie po prostu inna".

Jeśli np. dowiemy się o jakimś nowym wirusie, który pojawił się gdzieś na świecie, to będziemy reagowali o wiele bardziej zdecydowanie. Szybciej będziemy wprowadzali różnego rodzaju środki bezpieczeństwa i ograniczenia – ocenił.

Zdaniem szefa MZ „zmiana już się dokonała". – Mówimy potocznie o kolejnych falach koronawirusa, ale w istocie są to już tak daleko zaawansowane mutacje, że mamy do czynienia ze zdecydowanie różniącymi się chorobami – stwierdził minister. Jak dodał, nie chce przez to powiedzieć, że „nigdy nie wrócimy do stylu życia sprzed pandemii". – Na pewno jednak będziemy żyli w atmosferze większego zagrożenia (...). Miejmy nadzieję, że uda nam się sprowadzić zagrożenie do poziomu, który prezentuje grypa – powiedział Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski o lockdownie

Pytany o lockdown odparł, że „są koszty, ale są i zyski, bo przecież celem jest ocalenie życia i zdrowia wielu ludzi". – To, gdy obserwujemy efekty wprowadzanych obostrzeń, na razie się udaje. Ale widzimy jednocześnie, że o ile rok temu tzw. lockdown powodował gwałtowny spadek mobilności społecznej, o tyle dziś jest już z tym znacznie gorzej, co pokazują np. analizy danych telefonii komórkowych (...). Wprowadzanie pewnych regulacji, obostrzeń czy zaleceń to jedno, a ich przestrzeganie i egzekwowanie to drugie. Lockdown jest najprostszą formą odpowiedzi na zagrożenie – zaznaczył minister zdrowia.

Jak dodał, dyscyplina społeczna to „czynnik, który w bardzo istotnym stopniu wpływa na to, jakie są skutki pandemii w rożnych krajach". – Oczywiście mówimy tu o pewnym zmęczeniu społecznym, ale jest też kwestia kultury społecznej, jeśli idzie o przestrzeganie regulacji. Nie zawsze chodzi o przepisy, czasem o zwykłe zalecenia czy wręcz prośby, apele. Z tą pandemią wygrywają państwa, które są bardziej zdyscyplinowane – powiedział Niedzielski. (PAP)

Czytaj też:

Wielkopolska. Policja przerwała wesele. W lokalu było 81 osób