Omikron w Polsce? Turysta wrócił z południa Afryki zakażony koronawirusem

Omikron, nowy wariant koronawirusa budzi wiele niepokojów na świecie. Wariant jako pierwszy zarejestrowano w południowej Afryce. Od 30 listopada w Polsce obowiązuje zakaz lądowania samolotów z siedmiu krajów, z Eswatini, Lesotho, Botswany, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe.

Omikron w Polsce? Badania zakażonego turysty

W Polsce do tej pory nie potwierdzono jeszcze obecności koronawirusa w wariancie Omikron. Jak informuje jednak RMF FM, trwają badania, czy zakażony tym wariantem może być turysta z województwa śląskiego, który wrócił do Polski z południowej Afryki.

Mężczyzna uskarżał się na dolegliwości, m.in. ból głowy, ale przypuszczał, że mogą to być skutki podróży. On sam był zaszczepiony. Jednak ze względu na to, że wrócił z południowej Afryki, zgodnie z procedurą skontaktował się z nim pracownik sanepidu. Test na koronawirusa, który wykonał turysta, wskazał dodatni wynik.

Próbki pobrane od mężczyzny zostaną przebadane w specjalnym laboratorium. Wyniki mają być znane pod koniec tygodnia.

