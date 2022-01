Pobił pracownicę poczty, bo zapytała go o maseczkę. Policja opublikowała nagranie

Policjanci z Zabrza opublikowali nagranie przedstawiające mężczyznę, który kilka razy uderzył w twarz pracownicę poczty. Kobieta zwróciła mu uwagę na brak maseczki.

Pobił kobietę, bo zwróciła mu uwagę na brak maseczki

Do zdarzenia doszło w dniu 5 listopada 2021 roku przy ulicy Hermisza 10 w Zabrzu. Sprawa wróciła, bo policja zdecydowała się upublicznić film ze zdarzenia.

„Sprawca po wejściu do agencji pocztowej zrzucił stojący na ladzie towar, ponieważ zwrócono mu uwagę na brak maseczki. Próbująca go ująć pracownica agencji została przez niego kilka razy uderzona w twarz” – opisują funkcjonariusze.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę na nagraniu, są proszone o kontakt pod nr tel. 47 8543 610, 47 8543 611 lub najbliższą jednostką Policji tel. alarm. 112. Policja gwarantuje anonimowość.

Warszawa. Zdemolował aptekę, bo zwrócono mu uwagę na brak maseczki

Do innego incydentu tego typu doszło w sylwestrowe popołudnie w aptece na warszawskim Bemowie.

– Do środka wszedł młody mężczyzna. Jedna z farmaceutek poprosiła go o włożenie maseczki. Wtedy podszedł do drugiego okienka, gdzie również został poproszony o włożenie maseczki. Farmaceutka zwróciła mu uwagę, że na drzwiach wisi informacja o tym, że ze względu na wzajemny szacunek obsługujemy wyłącznie pacjentów w maseczkach – informuje właścicielka apteki w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl.

W odpowiedzi klient uderzył w szybę, która się stłukła. W międzyczasie miał krzyczeć, że „nie ma takiego rozporządzenia”, które mogłoby mu nakazać zakrywanie ust i nosa. Jedna z farmaceutek skaleczyła się w rękę.

Sprawa została zgłoszona na policję. Policja ma się nią zająć w kierunku „uszkodzenia mienia”.

