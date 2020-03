Dziwny otwór prowadzi do jaskini na Marsie. NASA: Tam może istnieć życie

„Co stworzyło tę niezwykłą dziurę na Marsie?” – pyta NASA, prezentując zdjęcie. Dziura została odkryta w 2011 roku dzięki zdjęciom wykonanym przez system przetwarzania obrazu HiRISE znajdujący się na pokładzie sondy kosmicznej Mars Reconnaissance Orbiter. Wystrzelona w 2005 roku sonda do tej pory krąży wokół Marsa.

Choć sama dziura z fotografii wydaje się niewielka, w rzeczywistości otwór ma 35 metrów średnicy,a wewnętrzny kąt cienia świadczy o tym, że jaskinia, do której stanowi wejście, może mieć nawet 20 metrów głębokości.

„Przedmiotem spekulacji pozostaje to, dlaczego wokół otworu znajduje się okrągły krater” – piszą naukowcy z NASA. Nie wiadomo też, jakich rozmiarów tak naprawdę jest jaskinia. „Otwory takie jak ten są szczególnie interesujące, ponieważ jaskinie, do których prowadzą, są stosunkowo dobrze chronione przez surowym marsjańskim klimatem, co czyni je stosunkowo dobrymi kandydatkami do utrzymania marsjańskiego życia” – tłumaczy NASA. Jamy, takie jak ta na zboczu Pavonis Mons, są z tego powodu dobrymi celami dla przyszłych misji na Marsa, a nawet dla „międzyplanetarnych eksploratorów” .

