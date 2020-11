Start misji Crew-1 NASA i SpaceX. Czy misja dziś wystartuje? Podano najnowsze prognozy

Już dzisiejszej nocy NASA i SpaceX podejmą drugą próbę przeprowadzenia startu misji Crew-1. W ramach pierwszej oficjalnej misji załogowej od czasu zakończenia programu promów kosmicznych, na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci czworo astronautów. Organizatorzy podali, że ze względu na pogodę, szanse, że uda się doprowadzić do startu szacowane są obecnie na 50 proc.

Rakieta Falcon-9 jest gotowa do startu



W wydarzeniu udział weźmie Mike Pence, wiceprezydent USA



Szanse na przeprowadzenie misji oceniane są dziś na 50 proc.



Tak wyglądała operacja podłączenia ramienia, którym do kapsuły dostanie się załoga

Crew-1. Kiedy start?

Start misji Crew-1 zaplanowany jest popołudnie 15 listopada względem czasu lokalnego. Polscy miłośnicy startów muszą się jednak przygotować na przedłużony niedzielny wieczór. Według czasu polskiego start odbędzie się w poniedziałek 16 listopada 2020 o 01:27 nad ranem.

Pierwotnie start misji zaplanowano na 14 listopada, ale jak poinformował szef NASA Jim Bridenstine, ze względu na silny wiatr wzdłuż wybrzeża, początek misji został przełożony na następny dzień. Chodzi o potencjalne trudności, które miałyby ekipy ratunkowe w wypadku, gdy doszłoby do awaryjnego przerwania misji i odłączenia kapsuły Crew Dragon od rakiety Falcon 9. Kapsuła posiada bowiem tryb awaryjnego „katapultowania się”, jeśli systemy wykryją nieprawidłowości w przebiegu misji na jej wczesnym etapie.

Crew-1. Gdzie oglądać?

Start rakiety wraz z przygotowaniami do misji będzie można obejrzeć za darmo w internecie. Transmisje będą prowadzić oficjalne kanały NASA i SpaceX, a także liczni obserwatorzy misji kosmicznych, tacy jak Everyday Astronaut, czy NASASpaceFlight.

Start misji Crew-1 będzie jednocześnie 99. lotem rakiety Falcon 9 produkcji SpaceX, a także pierwszym, oficjalnym lotem kapsuły Crew Dragon. Poprzednie użycia były to misje testowe, które służyły do ostatecznej certyfikacji pojazdu, a następnie jego przetestowania.

SpaceX podejmie także próbę lądowania pierwszego etapu rakiety na platformie "Just Read The Instructions". Jeśli się to powiedzie, będzie to 15. lądowanie na tej platformie, a także 15. udane lądowanie Falcona 9 z rzędu. Dotychczas większość lądowań odbywała się przy użyciu platformy Of Course I Still Love You, ale odkąd JRTI została przeniesiona na to samo wybrzeże USA, to pływające platformy używane są zamiennie.

Czytaj też:

Elon Musk ma koronawirusa? „Dzieje się coś ekstremalnie podejrzanego”