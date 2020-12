NA ŻYWO: Start Starshipa SN8

Już dziś odbędzie się przełomowa misja z punktu widzenia rozwoju lotów kosmicznych. Pierwszy lot wykona Starship, pojazd, którym już za sześć lat ludzie mają polecieć na Marsa.

23.38 Oficjalnie potwierdzono, że dziś nie będzie drugiej próby startu.

Tym kończymy naszą relację. Dziękujemy, że byliście z nami. 23.37 Wydano komendę „ABORT”. Misja przerwana. Silniki Raptor nie zadziałały. 23.31 Do startu pozostały 4 minuty. 23.30 SpaceX rozpoczął oficjalną transmisję. 23.24 Rozpoczęło się potrójne „wentylowanie”. Przeważnie oznacza to około 15 minut do włączenia silników. 23.17 SpaceX poinformował, że start planowany jest za około 20 minut. 23.15 Na Starshipie widać już pierwsze oznaki lodu gromadzącego się w miejscu, gdzie znajdują się zbiorniki paliwa. To potwierdzenie, że pojazd faktycznie jest tankowany. 23.02 Samolot WB 57, czyli maszyna obserwacyjna NASA jest już nad Boca Chica. 22.52 Klapy ustawione są w pozycji do startu. Trwa tankowanie. 22.39 Samolot obserwacyjny NASA jest w połowie drogi z Houston do Boca Chica. 22.17 Rozpoczęło się tankowanie Starshipa. Oznacza to, że do startu pozostała niecała godzina. 22.14 Została godzina i piętnaście minut do zamknięcia okna czasowego przewidzianego na przeprowadzenie testu. 22.11 Inżynierowie ze SpaceX ponownie sprawdzają ładunki służące do awaryjnego przerwania lotu.

W tym samym czasie samolot obserwacyjny NASA, o którym informowaliśmy wcześniej, właśnie wystartował z Houston. Lot ma trwać około godziny. Oznacza to, że właśnie wtedy możemy spodziewać się rozpoczęcia testu. 21.42 Przypomnijmy – dzisiejszy test ma polegać na locie do wysokości 12,5 km, wykonaniu manewru ustawienia się rakiety do pozycji niemal poziomej, a następnie próba lądowania. Zanim to nastąpi Starship będzie musiał ustawić się ponownie do pionu za pomocą klap.



Ważne, aby pamiętać, że SpaceX przewiduje, że na którymś etapie misji, coś się nie powiedzie. 21.40 Trwa ostateczne oczyszczanie stanowiska startowego. 21.25 Jeśli za godzinę nie rozpocznie się tankowanie pojazdu, SpaceX nie zmieści się w zakładanym oknie czasowym przewidywanym na misję. 21.19 W jaki sposób obserwatorzy szacują czas rozpoczęcia testu? Właśnie podano, że za około godzinę i dziesięć minut, z Houston wystartuje samolot obserwacyjny NASA, który ma rejestrować start Starshipa. Jego lot do Boca Chica będzie trwał około godziny.

Wyliczono więc, że Starship wystartuje pod koniec przewidywanego okna czasowego, czyli za nieco ponad dwie godziny. 21.06 Statek piracki prawie odwrócił uwagę od ważnego wydarzenia. SpaceX przeprowadził test klap. Wygląda na to, że działają zgodnie z planem. 21.05 Kanałem żeglugowym w okolicy Starshipa właśnie przepłynął... statek piracki. Nie pytajcie. 20.34 Zabezpieczenia z górnych klap pojazdu zostały właśnie zdjęte. Wszystkie ruchome elementy pojazdu są już odblokowane. 19.59 System awaryjnego przerwania lotu służy do kontrolowanego wysadzenia rakiety w powietrze. Ma to uchronić przed jej upadkiem na ziemię w miejscu, w którym mogłaby stworzyć zagrożenie. 19.54 Inżynierowie ponownie wjechali na dźwigu do połowy wysokości pojazdu. Eksperci twierdzą, że mogą sprawdzać systemy awaryjnego przerwania lotu.

Będą one niezbędne, gdyby SpaceX stracił kontrolę nad pojazdem w trakcie lotu. 19.37 SpaceX testuje charakterystyczne dla Starshipa klapy. Właśnie trwa sprawdzanie, czy rozkładają i składają się we właściwy sposób.

Jest to element, który pomaga w przeprowadzaniu manewru obracania rakiety na „brzuch”. 19.31 Z najnowszych informacji wynika, że start odbędzie się najwcześniej o 21.00 czasu polskiego. 19.26 Trwa zamykanie bazy i zabezpieczanie jej przed startem. 18.50 Przy statku ponownie trwają prace techniczne przy użyciu dźwigu. Technicy dokonują ostatnich przeglądów. 18.23 Zakończyły się testy, które wymagały zamknięcia miejsca startu. W okolice pojazdu wraca teraz obsługa techniczna, która przygotuje Starshipa do lotu.

Wszystko przebiega zgodnie z planem. 18.13 Starship rozpoczął wstępne procedury „wietrzenia”. To część procesu związanego z tankowaniem i chłodzeniem silników. 18.09 Wszystkie szczegóły potwierdzają, że test zostanie dziś przeprowadzony. Właśnie potwierdzono, że NASA wystąpiła o zgodę na przelot swojego samolotu obserwacyjnego. 16.54 SpaceX poinformował właśnie, że nadal trwają przygotowania do starty. Godzina startu zostanie podana wkrótce. 16.39 Jednym z problemów organizacyjnych dzisiejszego testu jest fakt, ze organizuje go wyłącznie SpaceX.

W przypadku misji organizowanych dla NASA dużo łatwiej zadbać o to, aby w tak zwanej strefie wykluczenia nie znalazła się żadna osoba (pomaga w tym wojsko), której nie powinno tam być. Takie naruszenie może doprowadzić nawet do odwołania startu. 16.15 Do rozpoczęcia oficjalnej transmisji SpaceX pozostało 45 minut.



Przygotowania do lotu można oglądać również na kanale Youtube NASASpaceflight. 15.53 SpaceX przeprowadza testy systemu zraszaczy na stanowisku lądowania. 15.51 Przypominamy, że dokładny czas startu misji nie jest znany. Okno czasowe otwiera się o 17.00. Jednak nadal trwają prace przy pojeździe.

Przy wcześniejszych próbach zauważono już, że na około godzinę przed rozpoczęciem testu stanowisko startowe powinno być puste. Nie mogą tam przebywać żadni pracownicy. 15.29 Tak wygląda Starship (po lewej), oraz miejsce, w którym budowane są kolejne modele (po prawej).



twitter.com 15.00 Witamy w relacji z próby pierwszego startu Starshipa SN8. W tym momencie przy statku trwają ostatnie prace techniczne.

Zgodnie z oficjalnymi danymi SpaceX, transmisja z wydarzenia rozpocznie się o 17.00 czasu polskiego.

Prototyp SN8 ma dziś do przeprowadzenia misję, której nie wykonał jeszcze żaden przed nim. Modele SN5 i SN6 wykonywały tak zwane „skoki”, czyli kontrolne loty na wysokość 150 metrów przy pomocy jednego silnika Raptor. Następnie udanie lądowały na pobliskim stanowisku. Dzisiejsza misja jest jednak początkiem dużo poważniejszych zadań, jakie SpaceX stawia przed swoim pojazdem przyszłości. Następca Falcona 9 wykona dziś lot na 12,5 km oraz niezwykle wymagający manewr lądowania. Jest on trudny ze względu na swoje złożone procedury i konstrukcję pojazdu.

Starship będzie bowiem wracał w kierunku Ziemi w bardzo charakterystycznej, pochylonej pozycji. Przypomina ona nieco ustawienie, w jakim w atmosferę naszej planety wracały promy kosmiczne. Położenie rakiety w pozycji niemal poziomej pozwoli na ustawienie jej w taki sposób, że specjalne płytki będą w stanie uchronić stalową konstrukcję przed ogromną temperaturą, jaka w przyszłości powstanie, gdy pojazd będzie przebijał się przez pierwsze warstwy atmosfery. Dziś oczywiście to nie nastąpi, ale firma będzie ćwiczyć ułożenie rakiety w charakterystycznej pozycji, a następnie lądowanie.

Lądowanie Stashipa. To się raczej nie uda

Specjaliści są pewni, że dzisiejsza misja zakończy się spektakularnie i będzie niezwykle widowiskowa. Są bowiem dwa rozwiązania. Albo Starship po bardzo widowiskowym manewrze udanie wyląduje, albo ten sam manewr zostanie zwieńczony ogromną kulą ognia. Obserwatorzy stawiają raczej na to drugie rozwiązanie. Elon Musk jednak nie przejmuje się takim scenariuszem. Od początku rozwoju programu Starship powtarza, że prototypy są właśnie po to, aby coś poszło nie tak. Dodatkowo w pobliskim hangarze czeka już gotowa, udoskonalona wersja maszyny - prototyp SN9, który w każdym momencie może zastąpić SN8.

