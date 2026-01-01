Potrącił śmiertelnie kobietę na chodniku i uciekł. Nie był sam

Po godzinie 4 w nocy służby otrzymały powiadomienie o rannej kobiecie w Ostrowie Świętokrzyskim. Informację w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdziła oficer prasowa ostrowskiej policji asp. Ewa Golińska-Jurasz.

Ostrów Wielkopolski. Śmiertelne potrącenie kobiety

Do rannej wysłano policję i pogotowie. Kobieta leżała na ziemi w okolicy skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim. Karetka pogotowia przetransportowała ją do miejskiego szpitala, gdzie jednak ranna zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.

Służby podkreślały, że kobieta została potrącona, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Poszukiwania nie były trudne, ponieważ po drodze pojazd zgubił tablicę rejestracyjną.

— W wyniku podjętych działań poszukiwany samochód znaleziono po godzinie 5 w miejscowości Przygodzice. W samochodzie znajdowały się dwie osoby – ujawniła rzecznik policji. Wspomniane Przygodzice położone są około 10 kilometrów od Ostrowa Wielkopolskiego.

Śmiertelne potrącenie w Ostrowie Wielkopolskim. Zatrzymano 2 osoby

W ramach śledztwa policja zatrzymała już mężczyznę i kobietę – oboje w wieku 26 lat. Para była nietrzeźwa, a badanie wykazało po 2 promile alkoholu w ich organizmach.

Wstępne ustalenia policji mówią o utracie panowania kierującego pojazdem marki BMW. Samochód na łuku zjechał nagle na drogę pieszo-rowerową, potrącając idącą tam kobietę.

– Osoby zostały zatrzymane i osadzone w policyjnym areszcie. Pobrano od nich krew do dalszych badań – informowała asp. Ewa Golińska-Jurasz.

