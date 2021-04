Wyczyn na miarę braci Wright. NASA pokaże lot pierwszego w historii helikoptera na Marsie

Już w poniedziałek 11 kwietnia około 9.30 czasu polskiego ma się odbyć próba pierwszego w historii lotu pojazdu w atmosferze Marsa. Chodzi o helikopter Ingenuity, który wylądował na Czerwonej Planecie wraz z łazikiem Perseverance 18 lutego.

Pierwszy lot Ingenuity

Misja, którą porównuje się do wyczynu braci Wright, czyli pierwszego udanego lotu samolotem, ma być dopiero testowym oblotem, który następnie będzie powtarzany. Start i przelot helikoptera będzie możliwy dzięki wsparciu łazika Perseverance. To właśnie najnowszy pojazd NASA na powierzchni Marsa posłuży za swego rodzaju wieżę kontroli lotów. To do łazika spływać będą dane z helikoptera, które pomogą w nawigacji. Pojazd wielkości dużego samochodu zrobi także serię zdjęć i posłuży jako przekaźnik informacji do centrum NASA JPL, które jest sercem operacji.

Inżynierowie zakładają, że ostateczna data startu może ulec niewielkim zmianom, gdyż nadal prowadzone są ostatnie przygotowania, sprawdzanie funkcjonowania podzespołów itp. Przed lotem zaplanowano konferencję prasową, na której członkowie zespołu dokładnie opiszą planowany przebieg misji i odpowiedzą na pytania mediów i internautów. Agencja będzie transmitować konferencję, a także lot helikoptera na swoich kanałach w mediach społecznościowych.