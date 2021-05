NA ŻYWO: Starship gotowy do startu. Ewakuowano wioskę i wydano oficjalną zgodę

Wszystkie niezbędne kroki pozwalające na start Starshipa SN15 zostały poczynione. Federalna Agencja Lotnictwa wydała oficjalną zgodę, mieszkańcy wioski Boca Chica zostali poproszeni o ewakuację, a pojazd czeka gotowy na stanowisku startowym. Już dziś o 14.00 czasu polskiego otwiera się kolejne okno do przeprowadzenia lotu testowego.

Starship SN15 gotowy do lotu

Starship SN15 był gotowy do startu już przed majówką. Lot miał się odbyć 30 kwietnia, ale nie pozwoliła na to pogoda. Co ciekawe, lot jego starszego brata - Starshipa SN11 odbył się w całkowitej mgle, ale zakończył się najbardziej widowiskową katastrofą w historii programu. Deszczowa pogoda 30 kwietnia skłoniła więc SpaceX do zmiany planów i przesunięcia startu.

Prototyp z numerem 15 jest najbardziej zaawansowaną wersją pojazdu. Jest m.in. wyposażony w największą do tej pory ilość płytek termicznych, które w finalnej wersji mają chronić rakietę przed ekstremalną temperaturą podczas wejścia w atmosferę Ziemi. Na razie Starship nie wykonuje lotów orbitalnych, ale firma zbiera niezbędne dane dotyczące zachowania osłony termicznej.

Dzisiejszy lot, podobnie jak wszystkie dotychczasowe próby, ma na celu osiągnięcie pułapu 10 km, a następnie przeprowadzenie charakterystycznego manewru obrotu na „brzuch” i ponownego pionizowania tuż przed lądowaniem. To właśnie ten ostatni moment lotu Starshipa jest najtrudniejszy do przeprowadzenia, a zarazem najbardziej widowiskowy.

