Jeff Bezos leci dziś w kosmos. Najbogatszy człowiek świata zabierze ze sobą najmłodszą i najstarszą osobę

Najbogatszy człowiek świata leci w kosmos. Start misji organizowanej przez Jeffa Bezosa planowany jest na godzinę 15.00 czasu polskiego. Na pokładzie rakiety New Shepard od Blue Origin zasiądzie nie tylko były prezes Amazona i jego brat, ale także dwójka śmiałków, którzy pobiją rekordy.

Najstarsza i najmłodsza osoba w kosmosie

Wally Funk ma 82 lata i należy do kobiet z grupy „Mercury 13”. Nazwa pochodzi od szkolenia, które przeszły one w latach 60., jednak nigdy nie dotarły do kosmosu, ani nawet nie dostały się do korpusu astronautów NASA. Wszystko wyłącznie dlatego, że były kobietami. W tamtych czasach wszyscy astronauci NASA byli wojskowymi pilotami i mężczyznami. Jeśli dzisiejsza misja się uda, to Funk stanie się najstarszą osobą w kosmosie.

Po drugiej stronie skali jest Oliver Daemen. Student Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii będzie najmłodszym astronautą w historii. Osiemnastolatek zajął miejsce anonimowego zwycięscy aukcji, który za miejsce na pokładzie rakiety zapłacił 28 milionów dolarów, a następnie odwołał swoje uczestnictwo ze względu na inne plany.

Jeff Bezos leci w kosmos. Gdzie oglądać start misji na żywo?

Transmisja ze startu rakiety New Shepard, na pokładzie której będzie Jeff Bezos z załogą, rozpocznie się o 13.30 czasu polskiego na oficjalnym kanale youtube'owym Blue Origin. Pierwsze półtorej godziny będzie poświęcone na wstęp i opowieść o misji. Start planowany jest na godzinę 15.00.

