Starlinki poleciały w kosmos. Niezwykły spektakl także na polskim niebie

Po kilku miesiącach na niebie ponownie będzie można zobaczyć niezwykłe zjawisko. Seria 49 satelitów opisana numerem G4-6 została wystrzelona przez SpaceX 19 stycznia.

Starlinki - kiedy nad Polską?

Karol Wójcicki podkreśla, że Starlinki tworzą na niebie niezwykłe widowisko - szczególnie wtedy, gdy krótko po starcie satelity są wciąż blisko siebie, tworząc tzw. kosmiczny pociąg. Właśnie takie zjawisko będziemy mogli obserwować 20 czerwca, również na polskim niebie.

Astronom podkreśla, że ze względu na stosunkowo niewielką wysokość, przeloty będą widoczne w różnych miejscach naszego kraju. Najlepsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy południowo-zachodniej Polski, ponieważ kosmiczny pociąg tym razem przeleci na południowy-zachód od granic Polski. Im dalej w kierunku centrum, a później na północny-wschód, tym przelot będzie możliwy do zobaczenia niżej nad horyzontem.

Zainteresowani zobaczeniem Starlinków nad Polską powinni wytężyć wzrok około 17:56.

Starlink - co to jest?

Karol Wójcicki, autor Z głową w gwiazdach tłumaczy, że Starlink to powstająca na orbicie okołoziemskiej megakonstelacja satelitarna. Dzięki niej Elon Musk chce zrealizować swoją wielką wizję: umieścić na orbicie ok. 12 tys. satelitów, które będą w stanie dostarczyć superszybki internet do dowolnego miejsca na naszej planecie, niezależnie od infrastruktury naziemnej.

Fani kosmicznego internetu mają już możliwość odbierania go także w Polsce. Trzeba się jednak przygotować na duży wydatek. Abonament za kosmiczny internet, to bowiem kwota równie kosmiczna. Żeby móc korzystać z usługi Elona Muska, trzeba będzie zapłacić miesięcznie aż 449 złotych.

Aby odebrać usługę wysyłaną przez konstelacje satelitów, potrzebny jest sprzęt przypominający ten, który kiedyś masowo montowany był na domach i blokach i służył do odbioru telewizji satelitarnej. Za niewielki „talerz” i resztę niezbędnego sprzętu należy zapłacić 2269 zł... i doliczyć przesyłkę w kwocie 276 zł.

