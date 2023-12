Teleskop Webba odnalazł wodę w kosmosie. Przełomowe odkrycie

Nowe odkrycie teleskopu Jamesa Webba przeczy temu, co dotychczas sądziliśmy o kosmosie. Rewolucyjne urządzenie zaobserwowało wodę w jednym z najmniej przyjaznych miejsc w naszej galaktyce – w dysku gazu wirującym wokół gorącej gwiazdy. Rodzi to nowe pytania i zmusza naukowców do postawienia tezy, że życie może powstać w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach.

Nad czym pracuje teleskop Jamesa Webba?

Teleskop Jamesa Webba realizuje program eXtreme Ultraviolet Environments (XUE), w ramach którego bada dyski planetotwórcze w masywnych regionach gwiazdotwórczych. Do tej pory przebadał 15 dysków w trzech obszarach Mgławicy Homar (NGC 6357), jednym z najmłodszych kompleksów gwiazdotwórczych. Mgławica Homar znajduje się około 5 tysięcy 500 lat świetlnych od naszej planety.

„Webb jest jedynym teleskopem, który umożliwia badanie dysków planetotwórczych w masywnych regionach gwiazdotwórczych” – przyznała María Claudia Ramírez-Tannus z Instytutu Astronomicznego Maxa Plancka.

Co odkrył teleskop Jamesa Webba?

Teleskop Webba analizował skład skalisto-planetarnych dysków w Mgławicy Homar. W pierwszej kolejności skupił się na dysku planetarnym XUE 1 w gromadzie gwiazd Pismis 24 i odkrył w nim cząstki substancji, które tworzą planety skaliste.

„Odkryliśmy, że wewnętrzny dysk wokół XUE 1 jest niezwykle podobny do tych w pobliskich regionach gwiazdotwórczych. Wykryliśmy wodę i inne cząsteczki, takie jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, cyjanowodór i acetylen. Jednak wykryta emisja była słabsza, niż przewidywały niektóre modele” – powiedział Rens Waters z Radboud University.

Odkrycie teleskopu stawia przed badaczami wiele nowych pytań. Może okazać się kluczowe dla zrozumienia w jakich warunkach w kosmosie narodziły się planety.

