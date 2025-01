Asteroida zmierza w stronę Ziemi. Może w nią uderzyć

Prawdopodobieństwo uderzenia asteroidy 2024 YR4 w Ziemię wynosi niewiele ponad 1 proc., dokładnie 1 do 84. Badacze zagadnienia podkreślają jednak, że jest to jedna z największych tego typu szans od lat.

Asteroida uderzy w Ziemię?

Gdyby do tego doszło, obiekt mający 60 metrów szerokości uderzyłby w naszą planetę 22 grudnia 2032 roku. Obecnie znajduje się on około 43 mln km od Ziemi, czyli nieco mniej niż 1/3 średniej odległości naszej planety od Słońca. Jeżeli chodzi o rozmiary, naukowcy porównują 2024 YR4 do meteorytu, który spowodował katastrofę tunguską, czyli największe podobne uderzenie w historii.

Według portalu space.com, asteroida 2024 YR4 sklasyfikowana została jako obiekt bliski Ziemi. W kulminacyjnym punkcie jej dystans do Ziemi wynieść ma około 106 tys. km. Niepewność orbity każe jednak zakładać, że asteroida może też uderzyć bezpośrednio w Ziemię.

W wypadku uderzenia trzeba liczyć się z eksplozją w atmosferze i wytworzeniem krateru. Średnia odległość Ziemi od jej księżyca to 384 ys. km. „Szansa uderzenia asteroidy w Ziemię jest jedną z najwyższych w historii, jeśli chodzi o skały o znacznych rozmiarach” – zaznaczał łowca asteroid David Rankin, pisząc na platformie BlueSky.

Asteroida 2024 YR4 została odkryta w ramach finansowanego przez NASA projektu ATLAS przy użyciu teleskopu znajdującego się w Rio Hurtado w Chile.

