Zagłada biblijnej Sodomy była faktem? Naukowcy przedstawili dowody

Sodoma jest kilkukrotnie wspomniana w Księdze Rodzaju. Według Starego Testamentu, Bóg ukarał miasto za grzechy jego mieszkańców, sprowadzając na nie ogień z nieba, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia ludzi, roślinności i samej okolicy: „A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana (z nieba). I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność”.

Niektórzy naukowcy identyfikują biblijną Sodomę jako starożytne miasto Tall el-Hammam, położone w dzisiejszej Jordanii. Badania wskazują, że miejscowość ta zniszczona została przez eksplozję asteroidy, której siła mogła być tysiąc razy większa niż wybuch bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę.

Katastrofa starożytnego miasta

Badacze z uniwersytetów w Santa Ana i Albuquerque w Stanach Zjednoczonych doszli do wniosku, że około 1650 roku przed naszą erą w okolicy Tall el-Hammam doszło do eksplozji kosmicznej skały poruszającej się z prędkością około 61 tysięcy kilometrów na godzinę. Do detonacji doszło prawdopodobnie na wysokości 4 kilometrów nad ziemią, a niszczycielska siła była porównywalna z katastrofą tunguską, która miała miejsce w 1908 roku na Syberii.

Badania odtworzyły możliwy przebieg zdarzeń. Mieszkańcy miasta mogli zobaczyć oślepiający błysk na niebie, po czym temperatura gwałtownie wzrosła do ponad 2 tysięcy stopni Celsjusza, co spowodowało natychmiastowe podpalenie całego miasta. Kilka sekund później fala uderzeniowa, przemieszczająca się z prędkością 1200 kilometrów na godzinę, doszczętnie zniszczyła nie tylko Tall el-Hammam, ale również pobliskie Jerycho. W wyniku eksplozji życie straciło około 8 tysięcy mieszkańców, a teren ten pozostawał niezamieszkany przez następne sześć wieków.

Ślady katastrofy w ujęciu biblijnym

Wnioski wysnute przez badaczy zostały oparte na analizie warstwy odłamków ceramicznych pokrytych topionym szkłem. Tak ekstremalne temperatury nie mogły zostać wygenerowane przez ówczesnych ludzi, co wskazuje na katastrofę kosmicznego pochodzenia.

Teorii o pożarze spowodowanym przez najazd wojsk nie potwierdzają żadne ślady broni znalezione w Tall el-Hammam. Dodatkowo zmiany w strukturze skał przypominają te, które obserwuje się w kraterach po uderzeniach meteorytów.

Podobne katastrofy mogą być zapisane także w innych biblijnych wydarzeniach. Na przykład około 2800 lat temu Jerozolima mogła doświadczyć trzęsienia ziemi opisanego w Księgach Amosa i Zachariasza. Archeolodzy z Izraelskiego Urzędu Starożytności odkryli zniszczoną warstwę z VIII wieku przed naszą erą w Parku Narodowym Miasta Dawida. To odkrycie pasuje do czasów króla Uzjasza i wspomnianego w Biblii trzęsienia ziemi.

