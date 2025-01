Wyjaśniono zagadkę mini-księżyca? Rozwiązanie może być proste

Obiekt znany jako 2024 PT5 był szeroki na około 10 metrów i wypatrzono go w pobliżu Ziemi 7 sierpnia 2024 roku. Po tym, jak na dwa miesiące zbliżył się do naszej planety, okrzyknięto go mini-księżycem. Ostatecznie jednak nie utrzymał się na ziemskiej orbicie.

Mini-księżyc. Czym było 2024 PT5?

Dziś wiadomo, że 2024 PT5 nie ma szans na zderzenie się z Ziemią przez najbliższych kilka dekad. Jego orbita wokół Słońca jest jednak podobna do ziemskiej, co sugeruje, że pochodzi z naszego Układu Słonecznego.

Dr. Teddy Kareta z Obserwatorium Lowell w Arizonie uważa, że mini-księżyc może mieć szczególne znaczenie dla badaczy kosmosu. Jego zdaniem istnieje spora szansa, że jest to oderwany miliony lat temu fragment Księżyca. Swoje przemyślenia opublikował 14 stycznia na łamach „Astrophysical Journal Letters”.

Dr Kareta podkreślał, że mini-księżyc nigdy nie znajdował się w orbicie Ziemi, ale był pod silnym wpływem układu Ziemia – Księżyc. Ostatecznie jego trajektorię porównał do zarysu podkowy.

– Prawie orbitował wokół nas przez dwa miesiące. Ten rodzaj orbity jest wyjątkowo rzadki, więc nie powinno nikogo dziwić, że nie ma dla niego jeszcze odpowiedniego terminu – dodawał.

Odblaski świetlne pozwoliły zidentyfikować mini-księżyc?

Podczas obserwacji skały przy pomocy Lowell Discovery Telescope, zespół Karety stwierdził, że promienie Słońca odbijają się od 2024 PT5 tak samo, jak od powierzchni skał pozyskanych z Księżyca.

– Dopuszczaliśmy taką myśl, że asteroida mógł pochodzić z księżyca, ale olśnienia doznaliśmy wtedy, gdy odkryliśmy, że był bogaty w minerały krzemu – nie takie, które występują na asteroidach, ale takie na próbkach skał księżycowych – tłumaczył. – Wygląda, jakby nie był w kosmosie bardzo długo, może około kilku tysięcy lat – dodawał.

Inni badacze z tą samą hipotezą

Już wcześniejsze wyniki badań wskazywały, że skała 2024 PT5 ma skład chemiczny zbliżony do próbek pobranych z Księżyca.kosmiczną w wyniku zderzenia z innym ciałem niebieskim. – Istnieje wiele dowodów sugerujących, że asteroida ta może mieć księżycowe pochodzenie – mówił Carlos de la Fuente Marcos z madryckiego Uniwersytetu Complutense.

– Badania podkreślają jej szybką rotację z okresem obrotu poniżej jednej godziny, co byłoby normalne, jeśli 2024 PT5 byłaby dużym głazem z powierzchni Księżyca albo fragmentem innego większego obiektu – dodawał badacz.

