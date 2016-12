Polka rozpocznie samotny marsz na Biegun Południowy

Polka rozpocznie samotny marsz, aby dotrzeć bez wsparcia z zewnątrz na Biegun Południowy. Będzie wędrować od brzegu kontynentu do środka Antarktydy. Ok.1200 km od brzegów kontynentu Antarktydy będzie musiała przejść przez lodowe szczeliny, góry i śnieżne zaspy. Cały czas pod górę od wybrzeży antarktycznego Morza Weddella – 0 m n.p.m., do Bieguna Południowego, na wysokość 2 835 m n.p.m. Codzienny marsz non stop 50-60 dni, pod wiatr dochodzący do 100 km/h, ciągnąc ładunek ponad 100 kg w temperaturze dochodzącej do minus 30° C.

Spośród Polaków, pokonując samotnie dystans od brzegu Antarktydy aż do Bieguna Południowego dotarł tylko Marek Kamiński.