Poważna awaria polskiego banku. Problemy z bankowością internetową oraz wypłacaniem pieniędzy z bankomatów

Problemy dotknęły klientów Banku Pocztowego. Od kilkudziesięciu godzin występują trudności z dostępem do bankowości internetowej Pocztowy24. Nieprawidłowo funkcjonuje również obsługa rachunków przez IVR (automatyczna infolinia bankowa do obsługi rachunku), usługi Giro płatność (umożliwia wygodną wypłatę gotówki osobom wskazanym przez właściciela rachunku w placówkach poczty) oraz przelewy natychmiastowe. Przedstawiciele Banku Pocztowego tłumaczą, że klienci mogą dokonywać operacji kartami do rachunków w Banku Pocztowym (wpłaty/wypłaty), jak również dokonywać tych transakcji w placówkach Poczty Polskiej.

Jaki jest powód awarii systemu bankowego?

Problemy z prawidłowym funkcjonowaniem usług oferowanych przez Bank Pocztowy są związane z przeprowadzonymi w miniony weekend pracami konserwacyjnymi. „Niestety, spowodowały one czasową niedostępność bankowości internetowej Pocztowy24 oraz IVR w poniedziałek 5 oraz wtorek 6 grudnia” – czytamy w komunikacie. Przedstawiciele Banku podkreślili, że „wszelkie transakcje dokonane przez klientów 5 grudnia za pośrednictwem placówek pocztowych i bankomatów zostały zaksięgowane na rachunkach zgodnie z datą ich złożenia”. Jednocześnie reklamacje klientów dotyczące operacji dokonanych w tym czasie rozpatrzone zostaną w trybie przyspieszonym.

Bank zapewnia, że środki klientów są bezpieczne

– Przepraszamy klientów za wszelkie niedogodności wynikające z czasowego braku dostępu do zdalnej obsługi rachunku, usługi Giro Płatność i przelewów natychmiastowych. Zapewniamy, że środki klientów są bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, by przywrócić pełną dostępność naszej obsługi – zarówno za pośrednictwem placówek, jak i poprzez bankowość internetową czy infolinię – powiedział Bartosz Trzciński z biura prasowego Banku Pocztowego.

Klienci zwracają jednak uwagę, że Bank Pocztowy nie poinformował o ewentualnej dacie naprawienia awarii. Na profilu instytucji na Facebooku można przeczytać wiele komentarzy od wyraźnie zirytowanych klientów, którzy nie mają dostępu do swoich pieniędzy