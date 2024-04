Eurowybory 2024. Czym Parlament Europejski różni się od Rady Europejskiej?

W czerwcu w krajach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Europarlamentu. Do urn wyborczych ruszą wszyscy uprawnieni do głosowania obywatele krajów stowarzyszonych w ramach UE. Wybory będą trwały od 6 do 9 czerwca – w Polsce będziemy głosować w niedzielę 9 czerwca.

Europosłowie pełnią ważną rolę w Parlamencie Europejskim, decydując o polityce, ustawodawstwie i bezpieczeństwie krajów Unii Europejskiej. Z tego względu nie tylko warto zaangażować się w czynny udział w wyborach europarlamentarnych, ale i wiedzieć, jaką rolę pełni Parlament Europejski i czym właściwie różni się od Rady Europejskiej.

Uprawnienia Rady Europejskiej

Rada Europejska gromadzi przywódców i przywódczynie 27 państw Unii Europejskiej. To instytucja unijna, która ma dostarczać impulsów niezbędnych do ciągłego rozwoju Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej automatycznie staje się członkiem Rady Europejskiej, ale nie ma prawa głosu. W pracach Rady Europejskiej uczestniczy też Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Rada Europejska podejmuje decyzje dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Decyzje najczęściej podejmowane są na drodze konsensusu lub kwalifikowanej większości głosów. Spotkania Rady Europejskiej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku.

Uprawnienia Parlamentu Europejskiego

Parlament stanowi demokratyczną podstawę Unii Europejskiej. W kadencji 2024-2029 będzie składał się z 720 posłów i posłanek, którzy będą kształtowali politykę europejską. Europarlament bierze udział w procesach ustawodawczych, uchwala budżet, kontroluje go, bierze udział w przeglądzie traktaktów, podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, mianuje komisarzy i wybiera przewodniczącego.

Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ile zarabia europoseł?Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Znamy kandydatów Koalicji Obywatelskiej