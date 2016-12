Narkotyki ukryte w transporcie bananów trafiły do Polski

Policjanci CBŚP ustalili, że w jednym z transportów z bananami, który trafił do śląskiej firmy handlującej owocami jest dziwna przesyłka. Na miejscu funkcjonariusze odkryli w jednym z pudeł, cztery szczelnie zapakowane pakiety. Policjanci podejrzewali, że mogą to być narkotyki. Ekspertyza potwierdziła, że są to 4 kilogramy kokainy.

Wartość narkotyków funkcjonariusze wycenili na 800 tys. złotych. Policjanci już skierowali wniosek do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach o wszczęcie śledztwa, dotyczącego przemytu znacznej ilości narkotyków.

Funkcjonariusze ustalili, że transport nadany był w Kolumbii i przez Niemcy dotarł do Polski. Teraz trwa ustalanie, kto miał być odbiorcą narkotyków.