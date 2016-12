Premier podpisała zarządzenie. Żandarmeria Wojskowa będzie patrolować ulice do 15 stycznia

W Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie ws. "użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy policji". Jak czytamy w dokumencie, decyzja ma związek ze wzrostem zagrożenia o charakterze terrorystycznym na terenie Europy oraz zamachami m.in. w Turcji i w Niemczech.

Z tego powodu od 21 grudnia 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku żołnierze Żandarmerii Wojskowej pomogą policji w "zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju". Zarządzenie, jak podano w Monitorze Polskim, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, zostało podpisane przez premier Beatę Szydło 21 grudnia.

O takie rozwiązanie zwrócił się do premier szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Jak argumentował w środę rano, po zamachach w Nicei, Brukseli i w Berlinie, "niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych i zapobiegawczych polskich służb". Dlatego też zaapelował o to, by ŻW wsparła działania policji.

– Musimy pamiętać, że zarówno w sklepach, jak i na dworcach, czy lotniskach trwa wzmożony ruch przedświąteczny. Polacy robią zakupy i podróżują, aby odwiedzić swoich bliskich na Święta Bożego Narodzenia. Dodatkowo policjanci dbają o bezpieczny przebieg manifestacji. Stąd wniosek o wsparcie dla działań policjantów w patrolowaniu ulic. Żandarmeria Wojskowa wspierała już służby MSWiA podczas Światowych Dni Młodzieży oraz EURO 2012 – mówił Błaszczak.