Zmiany na stanowisku szefa GPW. Rafał Antczak powołany na prezesa instytucji

Akcjonariusze Giełdy Papiery Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o odwołaniu Małgorzaty Zaleskiej z funkcji prezesa GPW na wniosek Skarbu Państwa. Ministerstwo Rozwoju złożyło także wniosek o powołanie na to stanowisko Rafała Antczaka. Decyzje walnego zgromadzenia GPW muszą być zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do momentu zgody KNF na kandydaturę Rafała Antczaka GPW jako p.o. prezesa będzie pełnić nadal Małgorzata Zaleska.

Rafał Antczak jest obecnie członkiem zarządu Deloitte Consulting, jednej z największych firm doradczych świata. Jest ekonomistą specjalizującym się w makroekonomii i finansach z ponad 20-letnim doświadczenie w pracy doradczej zarówno dla firm prywatnych, jak i sektora publicznego, między innymi banku centralnego Ukrainy czy Banku Światowego.

Zaleska była prezesem GPW od lutego 2016 roku

Małgorzata Zaleska uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (na objęcie stanowiska prezes GPW w lutym tego roku. W latach 2009-2015 pełniła funkcję członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Kandydatka na fotel prezesa GPW jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Study Course in Economic Policy oraz Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.