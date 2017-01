Wąsik: Kijowski oszukał KOD. To człowiek bez honoru

„Rzeczpospolita” dotarła do faktur, z których wynika, że do firmy lidera KOD MKM-Studio trafiło co najmniej 90 tys. zł ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD. Prezesem firmy jest Kijowski, a członkiem zarządu jego żona. Sprawę opisał także Onet. – Wyszło niezręcznie. Nie było w tym żadnej nieuczciwości, ani działań nieczytelnych. Wiele faktur przyjmował KOD. Wiele usług było wykonywanych i często zdarzało się, że wykonywali je nasi sympatycy albo członkowie – mówił Kijowski w rozmowie z Radiem ZET. W rozmowie z Konradem Piaseckim dodawał, że cała afera to „prowokacja” i „próba przygotowania wyborczego”.

– Mateusz Kijowski nie odróżnia honoru od honorarium. Czy Pan Kijowski rzeczywiście wykonywał zlecenia dla Komitetu Obrony Demokracji, czy była to fikcja? Myślę, że z wiedzą, która mamy teraz, można stwierdzić, że Mateusz Kijowski to człowiek bez honoru. On po prostu oszukał KOD. Opozycja powinna zastanowić się nad współpracą z tym człowiekiem. Fakty, które znamy są dla Kijowskiego kompromitujące – mówił poseł.

Maciej Wąsik stwierdził, że PiS „mandat do rządzenia i nie dojdzie do żadnych przedwczesnych wyborów.” – Damy radę zrealizować swój program. Na sali plenarnej czy na sali kolumnowej, ale damy radę. 16 grudnia w Sejmie widziałem w oczach posłów Platformy Obywatelskiej błaganie, żeby marszałek użył wobec nich siły. Tak się nie stało i się nie stanie – powiedział.

Według posła PiS, Platforma Obywatelska powinna patrząc na sondaże zrozumieć, że bycie opozycją totalną jest nieopłacalne. – Myślę, że głosy rozsądku dojdą do przewodniczącego Schetyny i 11 stycznia posłowie wrócą do swojej pracy – stwierdził. Wyraził także przekonanie, że „ani Nowoczesna, ani PO nie mogą nic zaproponować Polakom.” – Jeżeli sala plenarna w Sejmie nadal będzie zablokowana, to zaczniemy obradować w sali kolumnowej. Problemem była okupacja sali sejmowej przez opozycję, a nie uchwalanie prawa przed rząd. Cała Polska widziała zdjęcia, filmy o posła Nitrasa, który grzebał w rzeczach Anny Zalewskiej – stwierdził.