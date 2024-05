Czy Daniel Obajtek powinien startować do Europarlamentu? Polacy odpowiedzieli

Prawo i Sprawiedliwość potwierdziło na początku maja pojawiające się od dłuższego czasu spekulacje w sprawie startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu otworzy listę PiS na Podkarpaciu, gdzie wystartuje z pierwszego miejsca.

Kilka dni temu Prokurator Krajowy na konferencji prasowej opowiedział o szczegółach postępowań dotyczących Orlenu.

– Na chwilę obecną jeśli chodzi o Orlen, prowadzone są trzy główne największe postępowania. To fuzja Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody 22 sierpnia 2022 r. na sprzedaż 30 procent udziału w Rafinerii Gdańskiej dla podmiotu o nazwie Saudi Aramco. W tej sprawie szkoda dzisiaj, to szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, wynosząca cztery miliardy złotych – komentował Dariusz Korneluk.

Po oficjalnym ogłoszeniu startu, były szef państwowego giganta podkreślił, że „bycie jedną z wyborczych lokomotyw PiS to dla niego zaszczyt”. W opinii biznesmena „wybory te są ostatnią szansą na obronę należnego Polsce znaczenia w Europie oraz na to, by powiedzieć dość zmianom, które są niekorzystne dla naszego kraju”.

„Chcę wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie i zająć się sprawami bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawiedliwej transformacji. Chcę także, by w Parlamencie Europejskim Podkarpacie miało silnego ambasadora, który dotrzymuje złożonych obietnic” – stwierdził.

Od samego początku, gdy były to jeszcze nieoficjalne doniesienie, start Daniela Obajtka w wyborach do PE budził sporo kontrowersji, podobnie jak Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co o tym sądzą Polacy?

Czy uważa Pani/Pan, że Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen, powinien startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Na tak postawione pytanie w sondażu agencji SW Research dla „Wprost”, 58 proc. Polaków odpowiedziało „Nie”. Start byłego szefa Orlenu popiera jedynie 20 proc. ankietowanych.

22 proc. osób nie ma w tej sprawie zdania.

Odpowiedź „Nie” wskazała równa liczba kobiet i mężczyzn (58 proc.). Mniej pań opowiada się za startem Obajtka (16 proc. wskazań wobec 24 proc. u mężczyzn), a więcej nie ma zdania (25 proc. wobec 18 proc. u mężczyzn).