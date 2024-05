„Tarcza Wschód” będzie skuteczna? Gen. Pacek: Niemcy też muszą dołożyć „cegiełkę”

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował podczas konferencji prasowej więcej informacji na temat Tarczy Wschód. Podkreślił, że to największa operacja umacniania wschodniej granicy Polski i wschodniej flanki NATO od 1945 roku. Co na to wojskowi? Gen. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, ocenia w rozmowie z „Wprost” strategiczny projekt polskiego rządu pozytywnie. Jak jednak dodaje, trudno przewidzieć, czy zapora okaże się skuteczna.

Program „Tarcza Wschód” to międzyresortowe przedsięwzięcie, którego celem zabezpieczeniem ściany wschodniej RP i tym samym wschodniej flanki NATO. W prace zespołu ds. koordynacji zadań w ramach programu zaangażowane są, poza MON, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Infrastruktury. Szacowany koszt budowy tarczy to ok 10 mld zł. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wyjaśnił, że „są to inwestycje dotyczące zarówno jednostek wojskowych i lotnisk, ale też spraw, które wiążą się z granicą Rzeczypospolitej”. – Mamy do zabezpieczenia ok. 700 km granicy, w tym 400 km z Białorusią. Chcemy, żeby ten projekt był realizowany niezwłocznie. Zacznie się już w tym roku. Planowanie trwa – poinformował Tomczyk. Finalnie program ma być zrealizowany do 2028 roku. Czy zapora będzie skuteczna? – Prezentacja resortu obrony nie jest – ze względów bezpieczeństwa – stuprocentową, pełną informacją, jak tarcza dokładnie ma wyglądać. Mamy jednak pewien konkret, i ja to oceniam pozytywnie. Każdy krok w kierunku umacniania naszych granic i odstraszania potencjalnych przeciwników zasługuje na pochwałę – ocenia gen. Bogusław Pacek. Jak jednak dodaje, trudno na tym etapie oceniać, czy zapora okaże się w stu procentach skuteczna. To zależy od wielu czynników – głównie od jakości i rozmieszczenia instalacji, fortyfikacji i sprzętu.