Ważna zapowiedź szefa MON. „Powołujemy wojska dronowe”

W sobotę 25 maja Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystości w Limanowej, która została zorganizowana z okazji święta 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szef MON podkreślił, że kwestia bezpieczeństwa to temat, który powinien jednoczyć wszystkich obywateli. – Będziemy umacniać wschodnią granicę RP. Przystąpiliśmy do realizacji największej operacji „Tarcza Wschód”. Od 1945 roku takich umocnień na żadnej z granic RP nigdy nie było – stwierdził polityk.

Kosiniak-Kamysz o „największej w historii operacji”. Padła też ważna zapowiedź

Minister obrony narodowej zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek zostanie przedstawiona strategia budowy umocnień na granicy. – To będzie linia bałtycka w połączeniu z państwami nadbałtyckimi, z Litwą, Łotwą i Estonią. To będzie największa w historii operacja umacniania naszego bezpieczeństwa na wschodniej granicy. To będą fortyfikacje, ale przede wszystkim najnowocześniejszy sprzęt. Powołujemy wojska dronowe – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, różne typy statków bezzałogowych mają być dostępne „w każdej jednostce, w każdym z rodzajów sił zbrojnych”. Szef MON stwierdził także, że polski żołnierz musi być najlepiej wyposażony. Minister przekazał, że podpisywane są kolejne kontrakty, które będą przyczyniały się do jeszcze większej profesjonalizacji wojska.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił także wagę kontynuacji, jeśli chodzi o prowadzenie działań w kontekście bezpieczeństwa kraju – niezależnie od zmieniających się rządów. – Polska nie zaczęła się wczoraj i nie kończy się dziś – powiedział minister obrony narodowej. – W sprawie wojska, w sprawie bezpieczeństwa musi być swego rodzaju kontynuacja, oczywiście z poprawianiem błędów. Musi być i będzie – zadeklarował szef MON.

