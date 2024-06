Kosiniak-Kamysz ofiarą Tuska? „Będzie to wykorzystywał”

– To jest walka drapieżników. Donald Tusk będzie to wykorzystywał w sytuacjach kryzysowych, szukając kozłów ofiarnych. Nie dojdzie do dymisji Kosiniaka-Kamysza. To są drobne rzeczy – mówi w kontekście zatrzymania trzech żołnierzy przy granicy z Białorusią dr hab. Bartłomiej Biskup, gość Joanny Miziołek w programie „Mówiąc Wprost”.

Oto fragment odcinka: Program powstaje we współpracy ze Studiem Plac. Wybory do Parlamentu Europejskiego zwyciężyła Koalicja Obywatelska, uzyskując 37,06 procent poparcia, przełamała 10-letnią niemoc w bezpośrednich pojedynkach wyborczych z Prawem i Sprawiedliwością, które uzyskało 36,16 proc. głosów, podium zamknęła Konfederacja z poparciem 12,08 procent wyborców. Trzecia Droga uzyskała 6,91 proc., piąte miejsce zajęła Lewica z 6,3 proc. głosów. Zdaniem gościa Joanny Miziołek, dr hab. Bartłomieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego, największymi wygranymi wyborów jest Koalicja Obywatelska i Konfederacja. – Zwycięzcą jest Koalicja Obywatelska. Ma o tyle dobrą sytuację, że udało się jej odebrać głosy Trzeciej Drodze, bo Lewica była słaba. Zwrot ku lewej stronie już wcześniej osłabił Lewicę, a teraz Trzecią Drogę. Te wyniki do Europarlamentu nie są w pełni miarodajne – przez słabą frekwencję, a po drugie idzie do nich więcej mieszkańców miast niż mniejszych miejscowości. (…) Konfederacja ma część elektoratu w miastach w dużych okręgach wyborczych. Miała najłatwiejszą kampanię, bo jako jedyna partia mówiła „jesteśmy przeciw” – stwierdził gość Joanny Miziołek.