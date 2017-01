Miller: Każda kolejna kadencja Sejmu jest gorsza niż ta poprzednia

– Myślę, że sprawdza się teoria Mikołaja Kopernika, że gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. Niestety, każda kolejna kadencja Sejmu jest gorsza niż ta poprzednia. Mnie to napawa smutkiem, bo widzę postępującą dewastację instytucji państwa polskiego – stwierdził Leszek Miller. Zdaniem byłego szefa SLD osobą, która rozpoczęła kryzys parlamentarny jest marszałek Sejmu, który niepotrzebnie usunął posła Michała Szczerbę z obrad. Według Millera „Marek Kuchciński wykorzystał swoją władzę do spotęgowania konfliktu”. – Wielkie sytuacje wymagają wielkich ludzi. Niech marszałek Sejmu stanie się wielkim człowiekiem – stwierdził.Miller stwierdził jednak, że „opozycja także popełniła błąd nie idąc na głosowanie do Sali Kolumnowej”. – Politycy zapomnieli chyba, że Sejm jest tam, gdzie idzie marszałek Sejmu – stwierdził dodając, że „gdyby posłowie opozycji poszli na głosowanie do Sali Kolumnowej wówczas byliby naoczni świadkowie tych obrad, a ponadto możnaby zgłaszać poprawki czy wnioski formalne”.

Zapytany o sposób wyjścia z kryzysu parlamentarnego Leszek Miller odparł, że „najbardziej racjonalne wyjście z tej sytuacji to powtórzenie trzeciego czytania ustawy budżetowej”. – Drugi wariant, czyli zgłoszenie przez senatorów PiS poprawek do budżetu, którymi miałby się zająć Sejm to jest krok do przodu, choć ułomny. Trzeci wariant to skierowanie ustawy budżetowej przez prezydenta do TK. Nie sądzę, żeby to zrobił, bo wtedy należy się liczyć, iż Trybunał orzecze, że ustawa jest zgodna z Konstytucją, ale będą zdania odrębne. A to paliwo dla opozycji – wyjaśnił były premier.

W opinii byłego szefa SLD na razie ciężko ocenić, czy twarda pozycja Grzegorza Schetyny, który nie zgadza się na ustępstwa, będzie dla niego opłacalną strategią. – Jeśli dodamy wyjazd Ryszarda Petru i sprawę faktur Mateusza Kijowskiego, które nie przynoszą chluby opozycji to możemy mówić o jej osłabieniu. Nie chodzi o to, że przeciwnicy PiS przejdą nagle na jego stronę, tylko że nie opozycji ciężko będzie pozyskiwać nowych wyborców, którzy są zniesmaczeni tym, co się stało – tłumaczył. Według Millera szef PO może się cieszyć z wpadek liderów opozycji. – Nie będzie tego robić otwarcie, ale w skrytości serca pewnie pomyśli, że to swoisty podarunek od losu. W dalszym ciągu Sejm jest sparaliżowany, Sejm wywołuje wrażenie niesmaku i autorytet państwa słabnie – powiedział.