Od czasu jego wykluczenia PO blokuje mównicę. Teraz Kancelaria Sejmu...

Jeszcze dziś około godz. 12:00 poseł Michał Szczerba poinformował za pośrednictwem Twittera, że nadal jest wykluczony z obrad. Dodał, że jego zdaniem oznacza to, że 33. posiedzenie Sejmu nie zostało zakończone.

Sprawa rozwiązała się tuż przed rozpoczęciem kolejnego 34. posiedzenia Sejmu w środę. Wtedy właśnie na Twitterze Kancelaria Sejmu poinformowała posła Michała Szczerbę, że zaprasza go do aktywowania karty lub otrzymania karty zastępczej. „Pracownicy Sekretariatu Posiedzeń Sejmu są do dyspozycji” – dodano.

Przypomnijmy, poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba 16 grudnia 2016 roku wszedł na mównicę sejmową i zawiesił na niej zrzuconą przez jednego z polityków PiS kartkę z napisem „Wolne media”, jednak po interwencji marszałka, ściągnął ją, co wywołało burzliwą reakcję opozycji. W tych okolicznościach parlamentarzysta próbował porozumieć się z marszałkiem, jednak jak wynikało z późniejszych relacji, nie słyszeli się. Warto zaznaczyć, że Sejm miał przyjąć ponad 350 poprawek do ustawy budżetowej, a przed każdą z głosowanych wcześniej na mównicę wychodził przedstawiciel opozycji i zadawał pytanie, po czym mówił o konieczności pozostawienia bez zmian regulacji dotyczących obecności mediów w Sejmie. Z każdą minutą stawało się jasnym, że kierujący obradami będzie próbował przerwać takie działania, ponieważ szybka kalkulacja wskazuje, iż głosowanie poprawek budżetowych zajęłoby niemal 10 godzin (a nie były to jedyne zaplanowane głosowania – red.).

Sprawa wykluczenia stanęła w dosyć krótkim czasie na specjalnie zwołanym posiedzeniu komisji regulaminowej, jednak marszałek nie zmienił zdania, co spowodowało zablokowanie przez posłów opozycji początkowo mównicy, a następnie dostępu do fotela marszałka. W tej sytuacji, po kilku godzinach i spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, Marek Kuchciński zdecydował o przeniesieniu od godziny 21.30 posiedzenia Sejmu do Sali Kolumnowej (wcześniej odbywało się tam posiedzenie klubu parlamentarnego – red.). Politycy opozycji, którzy pozostają w Sejmie, wskazują, że w ich przekonaniu nadal trwa przerwa ogłoszona po wykluczaniu Szczerby, gdyż marszałek nie zakończył, ich zdaniem, legalnego posiedzenia.

Wprost.pl relacjonuje na żywo sytuację w Sejmie. Zapraszamy do śledzenia z nami przebiegu wydarzeń.